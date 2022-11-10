В регионе Сибири введен режим повышенной готовности

В Омской области ввели режим повышенной готовности от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Комплекс мер является обязательным для всех граждан.

Губернатор Омской области Александр Бурков подписал указ о введении режима повышенной готовности в регионе 9 ноября. Режим вводится в рамках указа президента о введении особых режимов в регионах России. Омская область подходит под категорию субъекта с режимом базовой готовности с расширенным списком полномочий глав субъектов.

Режим повышенной готовности введен в пределах Омской области для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС. Согласно нормативно-правовому акту, устанавливается особый режим работы объектов, обеспечивающих функционирование работы транспорта, коммуникации и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды, включенных в перечень, утверждаемый оперативным штабом Омской области.

Режим повышенной готовности обязаны соблюдать все государственные учреждения и граждане, находящиеся на территории региона.

Главное управление министерства РФ по делам гражданской обороны, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий по Омской области в срок до 1 декабря обязано предоставить предложения по созданию дополнительных резервов материальных средств с учетом возможности введения различных уровней реагирования. Министерство региональной безопасности области совместно с заинтересованными органами и организациями до 10 декабря обязано предоставить план мероприятий по реализации режима повышенной готовности. Ответственным за осуществление мероприятий назначен первый заместитель председателя правительства региона Дмитрия Ушакова.

Напомним, что Владимир Путин 19 октября ввел в регионах Сибири режим базовой готовности.