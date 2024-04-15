Ситуацию с паводками и пожарами обсудили на заседании президиума правительства Красноярского края под председательством губернатора Михаила Котюкова. С сегодняшнего дня, 15 апреля, в регионе введен режим повышенной готовности для всех органов управления и сил территориальной подсистемы, сообщает пресс-центр краевого правительства.

Глава региона подчеркнул, сейчас важно внимательно контролировать потенциально опасные участки и быть готовым к эвакуации жителей в случае возможного подтопления населенных пунктов. Вопросы, связанные с безопасностью, нужно решать в диалоге с людьми. При этом нужно подготовить и организовать помощь максимально оперативно и качественно – от оповещения людей до их перевозки, размещения и обеспечения всем необходимым. На случай ухудшения обстановки с паводками в крае подготовлен 241 пункт временного размещения.

Сезон весеннего паводка в сибирских регионах проходит неспокойно: ранее в Томске было объявлено штормовое предупреждение из-за начала ледохода на реке Томь, а в Юргинском муниципальном округе Кузбасса в результате затора на реке Томь в деревне Пятково произошло подтопление порядка 30 жилых и 10 дачных домов. Позже стало известно, что из-за паводка МЧС пришлось эвакуировать детей из санатория под Томском, а в минувшую пятницу в двух районах Томской области объявили режим ЧС.