Новосибирца будут судить за контрабанду 10 килограммов чёрной икры

Прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя региона, который незаконно перевёз с Дальнего Востока 10 килограммов чёрной икры для дальнейшей продажи. Ранее он уже был судим за аналогичное правонарушение.

В отношении 41-летнего мужчины заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 258.1 УК РФ – «незаконный оборот особо ценных водных биологических ресурсов», сообщили в прокуратуре Новосибирской области 10 ноября.

По версии следствия, в июле-августе текущего года обвиняемый незаконно привёз из Хабаровского края в Новосибирск более 10 кг чёрной икры амурского осетра.

«Сбыть её он не успел, поскольку его преступную деятельность пресекли сотрудники пограничного управления ФСБ России по Новосибирской области», — сообщили в надзорном ведомстве, где также отметили, что весь товар был изъят.

Свою вину обвиняемый не признал.

По данным областной прокуратуры, в 2020 году мужчину уже судили за два аналогичных преступления. Его приговорили к условному сроку, однако наказание он не отбыл. В ведомстве отметили, что на этот раз сибиряку грозит реальный срок.

Уголовное дело направлено на рассмотрение в Кировский районный суд Новосибирска.

Напомним, что в апреле сибиряка приговорили к шести годам колонии за контрабанду леса.