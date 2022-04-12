Сибиряка приговорили к 6 годам колонии за контрабанду леса

Суд в Иркутской области приговорил к 6 годам колонии местного жителя по делу о контрабанде лесоматериалов. По данным правоохранителей, злоумышленник экспортировал древесину на сумму свыше 100 млн рублей.

Ленинский районный суд Иркутска вынес приговор местному жителю по уголовному делу о контрабанде древесины, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры. Его обвинили в совершении преступлений по ч. 3 ст. 191.1 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины, совершенные в особо крупном размере), ч. 1 ст. 226.1 (контрабанда лесоматериалов), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств в особо крупном размере).

Суд установил, что мужчина, являясь директором коммерческой организации, в период с марта 2017 по февраль 2018 приобретал незаконно заготовленную древесину на территории региона и обрабатывал ее. После фигурант дела продавал лесопродукцию за рубеж. Отмечается, что в качестве подтверждения законности совершенных сделок он вносил в систему ЛесЕГАИС недостоверные сведения о происхождении лесоматериалов.

Всего с территории Иркутской области подсудимый экспортировал древесину общим объемом более 16,5 тыс. куб. м на общую сумму свыше 100 млн рублей. Вывоз продукции осуществлялся по декларациям, содержащим недостоверные сведения.

«Денежные средства, полученные от инопартнеров при совершении контрабанды в размере более 54 млн. рублей, злоумышленник в последующем легализовал, придав им законный вид происхождения», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Суд признал руководителя компании виновным и назначил наказание в виде 6 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в 600 тыс. рублей. Он также лишен права заниматься предпринимательской деятельностью, связанной с оборотом лесоматериалов, на три года и шесть месяцев.

«Отбывание реального наказания суд отсрочил до достижения ребенком осужденного 14-летнего возраста», — отметили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры. Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, накануне правоохранители в Томской области возбудили уголовное дело незаконном вывозе лесоматериалов за границу на сумму 9 млн рублей. Контрабанда осуществлялась от имени фиктивно зарегистрированного предпринимателя.