Суд в Омской области рассматривает уголовное дело о контрабанде птиц, занесенных в Красную книгу РФ, на миллионы рублей. На скамье подсудимых, по данным объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Омской области, — россиянин и граждане Казахстана и Киргизии.

В Исилькульском городском суде Омской области рассматривается дело по обвинению гражданина России, а также граждан Республики Казахстан и Киргизской Республики в преступлении, которое предусмотрено ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 226.1 УК РФ (покушение на контрабанду особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ) и ч. 3 ст. 258.1 УК РФ (незаконный оборот особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ).

По данным стороны обвинения, в сентябре 2023 г. указанные лица перевезли из Республики Хакасии в Исилькульский район Омской области в тайнике, специально оборудованном между задними сиденьями и багажником автомобиля, восемь занесенных в Красную книгу РФ соколов-сапсанов. При попытке незаконного перемещения птиц через границу обвиняемые были задержаны сотрудниками Пограничного управления ФСБ, ущерб от действий фигурантов оценили в 4,8 млн рублей.

В ходе прошедшего судебного заседания двое из троих фигурантов признали вину полностью, гражданин Киргизии — лишь частично. Министерство природных ресурсов и экологии Омской области заявило иск о взыскании с подсудимых 11 млн рублей за нарушение природоохранного законодательства. По статье о контрабанде фигурантам может грозить до 10 лет лишения свободы, статья о незаконном обороте животных предусматривает максимальную санкцию в 8 лет колонии.

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