Здание с Park Café в Новосибирске: быть или не быть?

Закончился очередной раунд борьбы за здание, в котором находятся известные рестораны Park Café и «Перчини» в Первомайском сквере в центре Новосибирска. Арбитражный суд Новосибирской области отказал мэрии города в иске о признании права собственности на здание. Судьба строения, которое суд обязал снести, вновь под вопросом.

Мэрия Новосибирска обратилась в арбитражный суд с исковым заявлением к ООО «Антрацит» о признании права собственности на нежилое здание, площадью 984,4 кв. м, расположенное по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 25/1. При этом в судебном акте содержалась просьба указать, что решение будет основанием для государственной регистрации права собственности муниципального образования – города Новосибирска – на нежилое здание.

Напомним, что этот иск поступил в арбитражный суд после того, как в прошлом году муниципалитет выиграл все суды вплоть до апелляции, требуя снести здание, ставшее в последнее годы довольно востребованным ресторанным местом в Новосибирске. Однако решение суда не было исполнено, так как в июле 2022 года мэрия отозвала исполнительный лист «в связи с судебным разбирательством о признании права муниципальной собственности на указанное здание».

Арбитражный суд Новосибирской области 24 октября 2022 установил, что спорный объект – это самовольная постройка. Между мэрией Новосибирска и ООО «Антрацит» заключен договор аренды земельного участка для размещения нестационарного объекта (нестационарный объект – кафе (закусочная) был возведен ООО «Стимекс» и продано ООО «Антрацит» по договору от 7 августа 2007 года). Тем не менее, арендатор возвел на нем объект капитального строительства и воспользовался пробелами в законодательстве, которые дали ему возможность зарегистрировать право собственности на здание по упрощенной системе, которая была установлена федеральным законодателем для «дачной амнистии». Суд также констатировал, что объект построили с нарушением градостроительных норм (участок земли, на котором стоит здание, относится к зоне «парки и скверы»).

Изучив обстоятельства дела, арбитражный суд пришел к выводу, что «обязанность по сносу самовольной постройки представляет собой санкцию за совершенное правонарушение». Кроме того, «постройка создана на земельном участке, не отведенном для этих целей, что является самостоятельным основанием к отказу в иске». В итоге мэрии Новосибирска в удовлетворении заявленных требований было отказано.

Возможные причины нелогичности и непоследовательности действий муниципалитета, который сначала обращается с иском о сносе здания, а потом стремится его сохранить путем признания права собственности на него, «Континенту Сибирь» прокомментировал юрист и общественник Евгений Митрофанов. Он выступал в суде в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований. Собеседник издания высказал две версии возможного развития событий.

Согласно первой, мэрия, вынужденная признать, что прямо в центре города возведен капитальный объект без разрешения на строительства, с нарушениями, инициировала судебные разбирательства с ООО «Антрацит». Однако вскоре новосибирцы заговорили о том, что здание в Первомайском сквере – не самое плохое в городе. И мэрия предприняла попытку его сохранить, отозвала исполнительный лист и попыталась оформить это юридически.

«Вторая версия, к которой я больше склоняюсь, касается взаимоотношения мэрии и владельца здания – ООО «Антрацит». В материалах дела отмечено, что от ответчика поступил отзыв по иску, в котором говорится о том, что в случае признания права собственности мэрии на самовольную постройку, она должна возместить «Антрациту» расходы на возведение здания. Во сколько это обойдется бюджету города, можно только гадать. То есть, «Антрацит» зарабатывал все эти годы на незаконном коммерческом объекте, а теперь еще надеялся его выгодно продать», – рассказал Евгений Митрофанов.

Как отметил в беседе с «Континентом Сибирь» председатель комиссии по муниципальной собственности Совета депутатов Новосибирска Сергей Бондаренко, в возглавляемую им комиссию обращений о сохранении здания в Первомайском сквере не поступало. При этом депутат отметил, что не изменил своего мнения в отношении этого объекта. «Здание с ресторанами Park Café и «Перчини» не самое плохое в Новосибирске. Они работают в интересах города, платят налоги. Это популярное место встреч у молодежи, у новосибирцев и гостей города. Полагаю, что сегодня не самое удачное время для сноса объектов», – подчеркнул Сергей Бондаренко.

«Континент Сибирь» направил запрос в мэрию Новосибирска, чтобы узнать о дальнейшей судьбе строения. На момент публикации редакция не получила комментарии.

Насколько реальна угроза сноса здания в Первомайском сквере, пока никто из экспертов точно сказать не может. С одной стороны, весной 2020 года в этом сквере демонтировали другое кафе «Сказка» (на пересечении улиц Советская и Максима Горького). Раньше заведение называлось «Аквариум» и работало в Первомайском сквере с начала 2000-х. А в августе этого года в другом сквере – Нарымский – снесли кафе «Зазеркалье». (19 октября МАУ «Горзеленхоз» объявил конкурс на строительство точки общественного питания на месте снесенного павильона в Нарымском сквере со стороны улицы Советская. Заявки принимаются до 15 ноября текущего года).

С другой стороны, еще в 2013 году Центральный районный суд Новосибирска удовлетворил требования прокуратуры Центрального района о приведении торгового центра на ул. Мичурина, 12а в первоначальное положение, существовавшее до проведения реконструкции, и освобождении незаконно занятых земельных участков. Однако даже по прошествии девяти лет демонтаж здания не осуществлен.