В Новосибирской области вынесли приговор группе «чёрных лесорубов»

Новосибирский районный суд вынес приговор участникам организованной преступной группировки по уголовному делу о незаконных рубках леса. Ущерб, нанесённый в результате правонарушения, превысил 20 миллионов рублей.

Преступление совершали мужчины в возрасте от 28 лет до 41 года. Приговор вынесен четырём обвиняемым, в отношении ещё трёх человек, находившихся в розыске, дело пока рассматривается. Отмечается, что один из фигурантов ранее был судим за хищение чужого имущества.

Как сообщает прокуратура Новосибирской области 11 октября, в зависимости от роли и степени участия они обвиняются по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений), ст. 262 УК РФ (нарушение режима заказника), ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража) и ч. 3 ст. 191.1 УК РФ (приобретение, хранение в целях сбыта заведомо незаконно заготовленной древесины).

По данным суда, в 2020 году участники группировки незаконно вырубали лесные насаждения на территории Пашинского участкового лесничества, а также Кудряшовского и Кубовинского лесохозяйственных участков Новосибирской области. Ущерб государству от этих действий составил более 21 млн руб.

«Ещё в одном случае подсудимые похитили древесину на сумму более 950 тысяч рублей с земельного участка, принадлежащего физическому лицу. Незаконно приобретенную древесину подсудимые хранили в целях сбыта», — сообщили в областной прокуратуре.

Участникам ОПГ назначено наказание от двух до трёх лет и одного месяца лишения свободы в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

Каких-либо мер по возмещению ущерба подсудимые не принимали, при этом двое частично признали вину.

Напомним, что летом 2021 года три района Новосибирской области остались без света из-за вырубки леса.