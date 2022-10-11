Владимир Путин обозначил приоритеты для глав регионов, где в сентябре прошли выборы. В числе прочего, президент сказал, что губернаторы в мобилизацию должны уметь принимать смелые решения.

Вчера, 10 октября, президент пообщался по видеосвязи с главами регионов, где в сентябре завершились избирательные кампании. В числе этих 15 руководителей был и губернатор Томской области Владимир Мазур.

В обращении к главам регионов Владимир Путин сделал акцент на необходимости держать под контролем вопросы соблюдения законодательства при проведении частичной мобилизации и поддержки семей мобилизованных. Кроме того, президент говорил об «обязанности использовать вызовы внешнего давления в интересах собственного развития»: «В интересах укрепления суверенитета государства нужно действовать, по максимуму раскрыть, реализовывать свои собственные потенциалы – научный, промышленный, технологический, предпринимательский», – подчеркнул Путин.

По словам президента, даже в условиях санкций нужно обеспечить полноценное функционирование региональных экономик. «Последовательно, неуклонно реализовывать те планы и программы развития, которые мы наметили ранее. Имею в виду модернизацию инфраструктуры: транспортной, инженерной, жилищно-коммунальной, социальную газификацию, весь комплекс мер, связанных со здравоохранением, образованием, улучшением экологической обстановки, созданием комфортной, благоустроенной среды в городах и посёлках», – добавил глава государства.

Владимир Путин упомянул, что задача непростая, для её решения потребуется умение принимать «порой нестандартные, смелые решения, работать в ещё более плотной координации с правительством, с федеральными органами власти и по горизонтали, что называется, с коллегами из других регионов».

В день видеовстречи губернатор Томской области Владимир Мазур заявил, что принял решение о единовременной выплате в 100 тысяч рублей всем мобилизованным из Томской области.

Аналогичное заявление вчера сделали губернатор Новосибирской области Андрей Травников и глава Алтайского края Виктор Томенко. Еще раньше о выделении 100 тысяч призывникам сообщил и руководитель Омской области Александр Бурков, который говорил о недостаточной обеспеченности регионального бюджета.