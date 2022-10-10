Губернатор Новосибирской области Андрей Травников предложил провести единовременные выплаты всем мобилизованным гражданам из бюджета Новосибирской области. Каждому из них будет выделено сто тысяч рублей. Предложение было высказано на оперативном совещании правительства региона и должно быть принято сегодня же.

По словам губернатора, на прошедшей неделе на территории НВВКУ в ДК «Звезда» заработал консультационный центр для оказания помощи мобилизованным гражданам – не только из Новосибирской области, но и с других регионов тоже. Часть из 2516 обращений, полученных специалистами центра на прошлой неделе носила бытовой характер, но основное их количество, по словам Андрея Травникова, касалось финансовых вопросов.

«Много беспокойства было высказано по поводу материальных выплат, финансовой поддержки до того момента, когда пойдут перечисления денежного довольствия в рамках военных контрактов – прокомментировал губернатор. – В связи с этим мной было принято решение о единовременных выплатах каждому мобилизованному гражданину в размере ста тысяч рублей из бюджета области».

Будут ли эти деньги выданы всем мобилизованным, собранным в регионе, или же только тем, кто был призван в Новосибирской области, глава региона не уточнил.

Соответствующее решение должно быть принято сегодня на заседании правительства. Министр труда и социального развития Елена Бахарева заверила губернатора, что все необходимые документы уже готовы к передаче в минфин.

Андрей Травников добавил, что консультационный центр продолжит работу и на этой неделе. Участвовать в решении вопросов будут специалисты Банка России, финансовых организаций, налоговой службы, ФССП и других организаций.

Аналогичное решение по единовременным выплатам мобилизованным приняла на прошлой неделе и Омская область.