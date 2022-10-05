В новосибирском консультационном центре для мобилизованных рассмотрели больше тысячи вопросов

В консультационном центре для мобилизованных в Новосибирской области, созданном и открытом 3 октября по поручению главы региона Андрея Травникова, рассмотрели уже более тысячи вопросов. Они касались, в частности, помощи семьям военнослужащих, социальной поддержки и отсрочки кредитных платежей.

Консультационный центр для мобилизованных открыт правительством региона на базе дома культуры «Звезда» Новосибирского высшего военно-командного училища.

Как заверил заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов в ходе пресс-тура 5 октября, ни одно обращение к специалистам центра вне зоны внимания не останется. В числе экспертов – судебные приставы, представители банков, военкоматов, органов социальной защиты и общественной приёмной губернатора региона.

Кроме того, для решения вопросов, связанных с освобождением от уплаты налогов, по итогам первого дня работы центра были приглашены представители налоговых органов. Состав специалистов формировался исходя из запросов мобилизованных.

«Даже первые дни работы уже подтвердили высокую востребованность центра – поток желающих обратиться в центр очень большой, за три неполных дня рассмотрено больше тысячи вопросов. Более половины из них – по вопросам предоставления кредитных каникул, вопросам, связанных с открытием и активацией банковских карт, примерно сто обращений поступило к судебным приставам по приостановлению административных взысканий. Отдельные обращения касались компетенции военкоматов, в том числе, по другим территориям, а также вопросов социальной поддержки, поскольку мобилизованных граждан беспокоит положение их семей», – отметил Сергей Нелюбов.

По словам заместителя начальника отдела по работе с обращениями граждан ГУ Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области, старшего лейтенанта внутренней службы Елены Пономарёвой, после обращений мобилизованных исполнительные производства о взыскании задолженностей будут приостановлены. Как отметила специалист в ходе пресс-тура, у многих призывников есть незакрытые кредиты.

«Мобилизованные граждане переживают, чтобы не накопились пени, проценты в период их отсутствия, и обеспокоены тем, чтобы приостановить эти исполнительные производства. Это получится сделать, законодательно это сейчас предусмотрено», – рассказала Елена Пономарёва.

Сергей Нелюбов подчеркнул, что все вопросы рассматриваются индивидуально — единых «рецептов» здесь нет. Так, в индивидуальном порядке специалисты центра с участием всех сопряжённых ведомств решили проблему мобилизованного, который потерял паспорт и СНИЛС. Кроме того, отдельно решались обращения по поддержке семей при заготовке дров на отопительный период.

Напомним, в ходе посещения центра формирования и слаживания подразделений в Новосибирской области 4 октября губернатор Андрей Травников подчеркнул, что региональные власти уделяют внимание решению всех вопросов, возникающих у мобилизованных граждан.