Баня, форма и юридический пункт: Андрей Травников рассказал о нововведениях в содержании призывников в Новосибирске

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников отчитался о посещении пункта сбора мобилизованных на территории регионального высшего военного командного училища. Он сообщил, что в ближайшее время здесь планируется решить все вопросы с материальным обеспечением, а также открыть пункт юридической помощи.

Глава региона побывал в пункте сбора мобилизованных 1 октября и сообщил об этом на своём Telegram-канале в воскресенье.

«В последние дни, когда одновременно прибывало несколько эшелонов с мобилизованными из разных регионов Сибири и были задержки с оформлением документов, распределением по воинским частям, воинским специальностям, пункт приёма личного состава был здесь самой горячей точкой. На данный момент с этой ситуацией училище справилось, оформление документов и выдача обмундирования завершились», — сообщил Андрей Травников, также отметив, что штатная форма пока ещё выдана не всем, однако дополнительный заказ уже сделан, необходимая одежда будет передана призывникам в ближайшие дни.

Как отметил губернатор со ссылкой на мобилизованных, всё минимально необходимое для организации быта в «походных условиях» на территории пункта есть, однако региональные власти продолжат работу по улучшению проживания военнослужащих. Так, в ближайшее время планируется развернуть дополнительные мощности для банных процедур и сушилки для обмундирования.

«Вчера состоялись помывки в бане, первые 200 человек посетили бани Советского района. Разворачиваем дополнительные мощности для этой обязательной процедуры, создаём сушилки для обмундирования, ведь с завтрашнего дня начинаются занятия на полигоне», — сообщил губернатор.

Андрей Травников также уточнил перечень необходимого дополнительного имущества для военнослужащих, которое будет закуплено за счёт областного бюджета. Это в том числе коврики, сидения, спальники, утеплённые резиновые сапоги и перчатки.

Кроме того, на базе ДК «Звезда» откроется консультационный пункт, где призывники смогут получить ответы на юридические вопросы, в том числе о мерах социальной поддержки и оплате в военном ведомстве. Он заработает 3 октября в 11 часов.

По словам Андрея Травникова, консультировать мобилизованных сибиряков будут представители банков, службы судебных приставов, министерства труда и социального развития Новосибирской области, общественной приёмной губернатора, кадровой службы Новосибирского высшего военного училища, а также при необходимости – нотариус Советского района Новосибирска.

«Постараемся оперативно отвечать на все вопросы, которые будут возникать у военнослужащих, связываться с нашими коллегами из соседних регионов Сибири, чтобы помочь разрешить все ситуации, в том числе и частные. Кстати, такие вопросы уже в мой адрес поступали: кому-то нужно помочь завершить оформление земельного участка, один молодой человек обратился ко мне за помощью перевезти маму из другого региона в Новосибирск для проведения операции», — рассказал глава региона.

Напомним, что накануне пункт сбора мобилизованных сибиряков на территории Новосибирского высшего военного командного училища также посетили губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и представители администрации Красноярска.