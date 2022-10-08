Власти Омской области нашли средства на выплаты мобилизованным

В Омской области, где на днях сообщалось о нехватке бюджетных средств на единовременные выплаты мобилизованным жителям региона, выделят призывникам по 100 тысяч рублей. О решении сообщил губернатор Александр Бурков.

О мере поддержки глава региона рассказал в своём Telegram.

«Принял решение о выделении единовременной выплаты в размере 100 тысяч рублей каждому мобилизированному из Омской области», — сообщил Александр Бурков.

Денежные средства направят на банковские карты мобилизованных.

Кроме того, губернатор направил в правительство России обращение о выделении региону дополнительного финансирования, чтобы уровнять размер выплат мобилизованным с размером аналогичной меры поддержки в других регионах.

Отметим, что единовременные выплаты мобилизованным в размере 100 тыс. руб. утверждены также в Красноярском крае и Иркутской области.

Александр Бурков подчеркнул, что не объявлял о мере поддержки, пока не были определены источники финансирования.

«Не в моих правилах давать пустые обещания. Я не объявлял о размере выплаты до того времени, пока вместе с региональным кабмином мы точно не определились с источниками финансирования», — пояснил губернатор.

Напомним, что в начале недели глава Омской области Александр Бурков сообщил о проблемах региона с выделением единовременных выплат мобилизованным жителям региона. Он объяснил ситуацию недостаточной обеспеченностью областного бюджета.

«Мы ещё не понимаем, за счёт чего нам выплачивать заработную плату, а это одна из самых первостепенных статей бюджета. Но это не значит, что мы не будем искать механизм решения этой проблемы. Сделаем всё возможное для того, чтобы военнослужащие получили поддержку и соцгарантии», — отмечал Александр Бурков в Telegram.

На фоне сообщений о проблемах с выплатами мобилизованным в регионе активизировались мошенники, которые обращались к местным предпринимателям с просьбой перечислить средства под видом сборов на нужды призывников.