Глава Омской области заявил о нехватке бюджетных средств на выплаты мобилизованным

Омская область столкнулись с трудностями с выделением средств на единовременные выплаты мобилизованным. Причиной сложившейся ситуации послужила низкая бюджетная обеспеченность региона, сообщил губернатор Александр Бурков.

Как заявил глава региона в своём Telegram 4 октября, областные власти ищут пути решения проблемы с нехваткой средств на единовременные социальные выплаты мобилизованным жителям.

По словам губернатора, дефицит бюджета в Омской области сейчас превышает 13 млн руб.

«Мы ещё не понимаем, за счёт чего нам выплачивать заработную плату, а это одна из самых первостепенных статей бюджета. Но это не значит, что мы не будем искать механизм решения этой проблемы. Сделаем всё возможное для того, чтобы военнослужащие получили поддержку и соцгарантии», — сообщил Александр Бурков.

Глава региона отметил, что по уровню бюджетной обеспеченности среди российских регионов Омская область за последнее время упала с 29 на 51 место. Он также напомнил, что Кемеровская область и Красноярский край выделили на поддержку мобилизованных жителей 200 тыс. руб. и 100 тыс. руб. соответственно. В то же время, обратил внимание Бурков, Новосибирская и Омская области, а также Алтайский край «такого решения не приняли с учётом определенных проблем с бюджетом».

Напомним, что в Новосибирской области утвердили меры социальной поддержки семьям мобилизованных.