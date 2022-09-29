Новосибирские власти опубликовали список мер поддержки мобилизованных граждан

Василий Попов
 
Миниатюра для: Новосибирские власти опубликовали список мер поддержки мобилизованных граждан
Фото: архив "Континента Сибирь"

Власти Новосибирской области опубликовали список мер социальной поддержки мобилизованных граждан. Проект закона размещен на сайте «Электронная демократия Новосибирской области».

Документ опубликован 28 сентября текущего года, его разработчиком выступило министерство труда и социального развития Новосибирской области.

Согласно проекту закона Новосибирской области, меры социальной поддержки касаются семей жителей региона, попавших под частичную мобилизацию. Речь идет, в частности, о компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, а также об обеспечении питанием на льготных условиях детей военнослужащих, которые обучаются по программам основного общего образования и среднего общего образования. Всего региональные власти подготовили три меры поддержки для военнослужащих.

В документе отмечается, что компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг предоставляется военнослужащим в размере 50 процентов, в том числе, платы за наем или за содержание жилого помещения, содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме. Компенсация также предоставляется за взнос на капитальный ремонт общего имущества в доме, платы за коммунальные услуги и оплаты стоимости твердого топлива.

«…приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению, и транспортных услуг для доставки этого топлива – при проживании в домах, не имеющих центрального отопления», — уточняется в документе.

Сообщается, что размер компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг определяется с учетом платы, приходящейся на проживающих совместно с военнослужащим членов его семьи.

Еще одна мера социальной поддержки — компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми военнослужащих, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность. Она предоставляется одному из родителей ребенка военнослужащего в размере 100%.

Согласно проекту закона, расходы на реализацию дополнительных мер социальной поддержки финансируются за счет средств областного бюджета. Прием заключений по документу начался 28 сентября, окончание процедуры запланировано на 5 октября.

Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту [email protected] или через нашу группу в социальной сети «ВКонтакте».
Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
 КОММЕНТИРОВАТЬ

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

  