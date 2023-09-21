Губернатор Омской области Виталий Хоценко назначил Динара Курманова, занимавшего должность министра транспорта и дорожного хозяйства региона, заместителем председателя областного правительства. Информация об этом появилась в ТГ-канале главы Омской области.

В своем посте Виталий Хоценко отметил, что Курманов хорошо зарекомендовал себя на посту министра транспорта и предыдущих должностях. «Уверен, его работа и дальше будет результативной», — написал губернатор Омской области. Сообщается, что Курманов на новой должности будет курировать весь строительный блок областного правительства.

37-летний Динар Курманов был назначен министром транспорта в мае 2023 года. До этого его послужной список выглядел следующим образом: в 2013 году он был принят на должность начальника отдела «Организация работ по содержанию и сохранности, развитию и ремонту автомобильных дорог» ФКУ «Уралуправтодор». В ноябре 2016 года занял должность начальника территориального производственного отдела ФКУ «Уралуправтодор» в г. Тюмени. В 2017 году назначен на должность заместителя начальника управления ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог «Южный Урал». В 2018 году занял пост директора Казенного учреждения Омской области «Управление дорожного хозяйства Омской области».

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