Владимир Мазур вступил в должность губернатора Томской области и пообещал изменить «схему управления» регионом

В четверг, 22 сентября, в Томской области прошла инаугурация губернатора Томской области Владимира Мазура. Новоизбранный глава анонсировал изменения в управлении регионом.

Церемония прошла на собрании областной Законодательной думы, сообщает «Интерфакс».

В рамках мероприятия Владимир Мазур заявил о предстоящих изменениях в управлении регионом. По его словам, они коснутся в том числе кадрового состава областного правительства.

«Будут отставки и назначения, будет изменена схема управления: она будет больше соответствовать новым реалиям», — цитирует информагентство Владимира Мазура.

Глава региона отметил, что новая команда будет формироваться по принципу профессионализма чиновников и их «возможности работать во власти не спустя рукава, а по полной программе», что, по словам Владимира Мазура, требуется в нынешних обстоятельствах.

Губернатор также сообщил о намерении организовать системную работу по привлечению в регион государственных и частных инвестиций.

Напомним, Владимир Мазур, назначенный врио губернатора Томской области после отставки Сергея Жвачкина в мае, был избран главой региона по итогам выборов 10-11 сентября. Он набрал почти 85% голосов. На днях «Справедливая Россия» определила Мазура как аутсайдера в составленном партией «рейтинге патриотизма».