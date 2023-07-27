Кто из сибирских парламентариев отказался вставать с коллегами в хор одобрения экстренно принятой инициативы о расширении границ призывного возраста?

Во вторник, 25 июля, Госдума сразу во втором и третьем чтении приняла поправку об изменении границ призывного возраста. По согласованному большинством законопроекту, отправляться служить молодые люди должны с 18 и до 30 лет. Раньше военкомат работал со срочниками до 27 лет.

Резонансный документ был обречён на принятие. Для его утверждения хватило бы 226 депутатов, которые нажмут кнопку «за». То есть, консолидированной поддержки представителей «Единой России» было достаточно: 298 из них документ одобрили. Из сибирских единороссов отличился разве что лидер хакасской ЕР, участник спецоперации, отслуживший по контракту разведчиком Сергей Сокол. Он не голосовал. Но похоже, дело в том, что он просто не досидел до этого вопроса и покинул собрание через час после его начала; в 13:09, судя по электронной системе ГД, он перестаёт участвовать в происходящем в зале. А судьба призывников решалась в течение десяти минут ближе к 15 часам.

К одобрившим расширение границ призывного возраста единороссам примкнули только члены фракции КПРФ. И то далеко не все. Нашлись те, кто открыто выразил недоумение по поводу экстренно принимаемых новелл. Хотя пойти до конца и встать в чёткую оппозицию в финале никто из объединения коммунистов не решился, ни один не нажал «против».

«Против» оказались только «Новые люди» и независимая Оксана Дмитриева, которая прошла в Госдуму как выдвиженец «Партии Роста» Бориса Титова. Остальные «несогласные» ограничились уклонением от голосования или выбрали кнопку «воздержаться». Но мы живём во времена, когда в России и молчание может быть наполнено смыслом — «всем всё ясно».

Некоторых депутатов в частности напрягло, что изначально (первое чтение прошло в июне) в проекте речь шла о повышении не только верхней, но и нижней границы призыва. В этой логике в армию не попадали бы вчерашние школьники, фактически дети. В армию молодых людей забирали бы не с 18, а с 21 года.

Происходящее озадачило депутата от Омской области, члена фракции КПРФ Олега Смолина. Он публично отказался поддерживать законопроект, а на пленарном заседании напомнил о словах главы комитета Совета Федерации по законодательству Андрея Клишаса (представляет Красноярский край), который говорил, что нельзя повышать верхнюю планку без повышения нижней планки призывного возраста. Генерал-полковник Андрей Картополов, возглавляющий в ГД комитет по обороне, во время обсуждения нововведения ответил, что по его информации сенаторы уже «поменяли своё мнение». Олег Смолин отреагировал на это по сути риторическим вопросом: «Что произошло и в чьих головах между первым и последующими чтениями? Ответа пока нет, но теперь, видимо, более «подготовленные» бойцы не требуются».

Впрочем, Клишас не стал молчать и в соцсетях прокомментировал инцидент с упоминанием его имени в Думе: «Что касается меня, то хочу сказать уважаемому коллеге, депутату и генералу, что я несколько сложнее устроен, чем ему кажется».

Наблюдатели теперь ждут окончательного вердикта Совета Федерации, после которого судьба законопроекта будет зависеть от подписи президента. Пока рано говорить об успехе об окончательной версии принятой инициативы.

Судя по голосованию в Думе, новелла не вызвала воодушевления у справедливороссов и представителей ЛДПР, которые в своё время яро приветствовали спецоперацию. В основном воздержались от голосования члены фракции лидера СРЗП Сергея Миронова, который, когда конъюнктура благоволила, держал в руках кувалду лидера частной военной компании Евгения Пригожина до его мятежа против власти. ЛДПР консолидировано не участвовала в голосовании.

Отсутствие единодушия в нынешней Думе приковывает внимание, ведь подобные «эксцессы» слишком редкое явление в последние годы в нашей стране, где ориентиры направлены на единовластие, единоначалие, а допущенные к рычагам управления фигуры действуют с оглядкой наверх.

Руководитель Центра развития региональной политики Илья Гращенков в разговоре с корреспондентом «Континента Сибирь» напомнил, что действующий созыв Думы раскалывался в 2021 году во время пандемии, когда решался резонансный вопрос о повсеместной QR-кодизации.

Законопроект о расширении критериев для призыва — тема никак не менее чувствительная, а значит чревата электоральными последствиями — том числе, для самих парламентариев.

Сентябрь 2022 года наглядно показал: призыв волнует большинство населения. Даже прокремлевский Фонд общественного мнения не скрывает, насколько сильно это тревожит людей. Илья Гращенков считает, что принятие законопроекта — альтернатива второй волне мобилизации: «Первая волна прошла скомкано и неудачно. Государство пытается выстроить альтернативу. Расширение границ призывного возраста нужно военным, чтобы компенсировать проблемы недобора срочников из-за демографической ямы».

Но решение, которое может казаться представителям военных структур логичным, не вяжется с видением политических кураторов будущей президентской кампании. Илья Гращенков подчёркивает, что ни мятеж Пригожина, ни подрывы Крымского моста, ни атаки дронов — ничто так не тревожит людей, как мобилизация. «Повышение призывного возраста — это удар по частной жизни. Люди ближе к тридцати годам во многом уже состоялись, у них работа, семьи, дети. Дело не только в том, вернутся ли они из сегодняшней армии (они могут подписать контракт, пойти на фронт). Призыв даже на базовый военный срок заставляет переформатировать ход жизни. Психологически это большой удар не только для призывника, но и для его жены, для его детей. Через год он может вернуться, но остаться без работы, жена может уйти… Конечно, это вызывает тревогу», — рассуждает политолог.

В предвыборный год Кремлю так бодрить население не с руки. Есть мнение, что Владимир Путин мог бы в очередной раз выступить в роли защитника от перегнувших палку государевых людей и бюрократов. Это повысило бы его рейтинг. Президент в 2021 году тормозил повсеместный ввод куар-кодов, напоминает Илья Гращенков, но эксперт не преувеличивает вероятность повторения ситуации сейчас. С его точки зрения, какими бы непопулярными меры по расширению критериев набора призывников ни были, они не сравнятся с эффектом от второй волны мобилизации.

Скорее, саботаж и дискуссии по поводу закона в обеих палатах парламента — признак не грядущего послабления инициативы, а того, что военные и политические администраторы на разной волне.

Прямая речь

ГЕОРГИЙ АРАПОВ,

заместитель председателя комитета Государственной Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды:

— Скорость принятия инициативы не сильно отличалась от многих других законопроектов, но вот замысел изменений для меня загадка. Я голосовал «против», потому что закон потерял изначальный замысел. Идея поднятия состояла в поднятии верхнего и нижнего порогов призывного возраста. Оставили только поднятие верхнего. Это странное решение.

Люди растеряны, они не были готовы к таким изменениям, что легко можно увидеть по реакции в социальных сетях. При этом на начальную версию законопроекта с поднятием обеих планок такой негативной реакции не было.

АЛЕКСАНДР АКСЁНЕНКО,

заместитель председателя комитета Государственной Думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству («Справедливая Россия-Патриоты-За Правду», Новосибирская область):

— Мы поддержали законопроект концептуально в первом чтении, когда нам в говорили, что возрастное смещение на три года (с 18 до 21 по нижней границе и с 27 до 30 по верхней, то есть с 21 до 30 лет) будет на пользу армии и мужчинам в виду более зрелого возраста. Поэтому радикальный вариант — с 18 до 30 — это уже концептуальное изменение проекта закона. Вся наша фракция отказалась его поддерживать во вторник в последующих чтениях.

Не могу назвать принятие законопроекта скоропалительным, так как обсуждения шли давно, в марте он был внесён, в июне было первое чтение. Скоропалительным был именно манёвр с возрастом.

При этом в самом документе есть и очень нужные моменты. Например, даётся право регионам на формирование территориальной самообороны. И в этом есть некий манипулятивный момент: чтобы получить возможность формирования теробороны, поддержите манёвр с возрастом.

На пленарном заседании 25 июля говорилось, что вместе с этим решением страна получит «более качественных военнослужащих». Такое объяснение, конечно, не могло в моменте изменить нашу позицию, так как для того, чтобы получить более «качественных» военнослужащих, должны качественно улучшаться и другие составляющие, а не только возраст. Поэтому без чётких объяснений и обсуждений мы не могли поддержать эту инициативу.

Как сибирские депутаты Госдумы голосовали по законопроекту о расширении призывного периода?