Новосибирск ожидает потепление до плюс 15 градусов

В первой декаде октября вновь вернется теплая погода в Новосибирск. Столбик термометра днем постепенно поднимется до +15 градусов Цельсия.

С 1 октября температура воздуха в Новосибирске будет повышаться ежедневно на 1–3 градуса. По данным gismeteo.ru, сегодня, 1 октября, температура воздуха составила +6. Могут быть осадки в виде мокрого снега. Ночью по-прежнему сохраняются отрицательные показатели.

В воскресенье дневная температура поднимется до +7. Снега или дождя не будет. Серьезное потепление синоптики прогнозируют с начала рабочей недели. Во вторник и среду (4 и 5 октября) температура повысится до +9, в четверг и пятницу (6 и 7 октября) столбики термометров поднимутся до +12, +15 градусов.

В ночь с 27 на 28 сентября в Новосибирске выпал первый снег. Если верить народным приметам, то устойчивого снежного покрова в городе стоит ждать через месяц.