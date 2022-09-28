Первый снег выпал в Новосибирске

В Новосибирске в ночь с 27 на 28 сентября выпал первый снег. Город сковали утренние пробки.

Ночью с 27 на 28 сентября в Новосибирске выпал первый снег. По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», в первой половине дня в городе прогнозируются небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха в ближайшие часы составит +1…+3 градуса.

После выпавшего снега город сковали пробки. По данным 2ГИС, ситуация на дороге оценивается на 6 баллов из 10. На левом берегу заторы наблюдаются на Октябрьском мосту и ул. проезд Энергетиков, на правом берегу города сервис сообщает о пробках, в частности, на ул. Большевистской, Кирова, Ипподромской.

При этом отметим, что ранее синоптики прогнозировали выпадение первого снега в конце октября.

28 сентября в Новосибирске температура воздуха днем составит +3…+5 градусов, облачно, небольшие, местами умеренные осадки преимущественно в виде дождя. Об этом сообщается на сайте ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС». В Новосибирской области дневная температура воздуха составит +2…+7 градусов.

Ночью в регионе ожидается похолодание до -4…+1 градуса, днем воздух прогреется до +2…+7 градусов. В отдельных районах прогнозируются небольшие, по востоку местами умеренные осадки, ночью преимущественно в виде мокрого снега, днем — в виде дождя. В некоторых районах возможны гололедные явления. Направление ветра останется прежним, северным, 3-8, местами порывы до 14 м/с.

В ночь с 29 на 30 сентября температура воздуха в Новосибирской области составит -1…-6 градусов, днем — 1…6 градусов выше нуля. В отдельных районах области ожидаются небольшие осадки, ночью преимущественно в виде мокрого снега, днем преимущественно в виде дождя. Ветер северный, его скорость составит 4-9 м/с., местами порывы до 14 метров в секунду.