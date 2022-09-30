Более 2,4 млрд рублей направят на строительство кампуса мирового уровня НГУ

В Новосибирской области объявили поиск подрядчика для строительства кампуса мирового уровня НГУ за 2,4 млрд рублей. Речь идет о первом этапе строительства объекта.

Информация о проведении открытого конкурса в электронной форме размещена на сайте госзакупок 30 сентября, заказчиком выступает Публично-правовая компания «Единый заказчик в сфере строительства». Организация контролирует реализацию проекта строительства кампуса мирового уровня Новосибирского государственного университета.

Согласно документам, речь идет о государственном контракте на выполнение работ по строительству, включая поставку оборудования кампуса мирового уровня НГУ. В рамках первого этапа строительства планируется возведение корпуса поточных аудиторий университета со студенческим проектным центром, научной библиотекой и переходом.

В описании объекта закупки указано, что общая площадь здания составит 16 395,44 кв. м., площадь застройки — 3 460,89 кв.м. В здании будет 5 надземных этажей и один подземный. Площадь благоустройства составит 9 326,85 кв.м., общая численность студентов – 1 940 человек.

В качественных и количественных характеристиках выполняемых работ указано, что в состав работ по контракту входят, в частности, разработка рабочей документации, подготовка территории строительства, а также основные объекты строительства, в том числе, системы отопления, водоснабжения, канализации, кондиционирования, связи и другое, благоустройство, архитектурные решения и пуско-наладочные работы.

«Общий срок выполнения работ – не позднее 26 календарных месяцев с даты заключения государственного контракта в соответствии с графиком выполнения работ», — указано в документах. Стоит отметить, что в документах к контракту по строительству кампуса мирового уровня НГУ находятся данные по проекту строительства общежития на 250 мест ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» в Симферополе.

Начальная цена контракта составляет более 2,4 млрд рублей. Подать заявку на участие в конкурсе можно до 19 октября, подвести итоги определения подрядчика планируется 24 октября. Источником финансирования работ являются средства федерального бюджета.

Напомним, проектно-сметная документация по строительству кампуса мирового уровня НГУ была одобрена Главгосэкспертизой России в начале сентября текущего года. Кампус вошел в первые восемь проектов, которые в прошлом году были отобраны Минобрнауки России и поддержаны председателем правительства Михаилом Мишустиным.