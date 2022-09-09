Проект студенческого кампуса НГУ прошел госэкспертизу

Проектно-сметная документация по строительству кампуса мирового уровня для Новосибирского государственного университета одобрена Главгосэкспертизой России. Об этом сообщили в пресс-службе публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства», которая контролирует реализацию проекта.

Как рассказали «Континенту Сибирь» в пресс-службе компании-заказчика, документация на строительство студенческого кампуса была направлена на экспертизу в мае 2022 года. Положительное заключение получено, сдать объект планируют в 2024 году.

По проекту на территории студенческого кампуса НГУ будут расположены три здания общей площадью не менее 39,8 тыс. кв. м. В каждом из них надземная часть строений будет объединена единым многосветным пространством с открытой лестницей и световым фонарем.

«Для университета будет построен научно-исследовательский центр с лабораториями, офисами и кабинетами. Внутри здания планируется создать высокий подземный этаж для габаритного высокоточного научного оборудования. Также на территории кампуса возведут корпус поточных аудиторий на 300 мест с проектным центром и библиотекой. Кроме того, студенты и преподаватели вуза смогут проводить свои исследования в учебно-научном центре Института медицины и психологии В. Зельмана», — рассказали в пресс-службе Единого заказчика.

Общая вместимость аудиторий корпуса составит 1590 мест, в том числе в лекционной аудитории проектного центра смогут одновременно заниматься 350 студентов, в читальном зале библиотеки – 80. Закрытое фондохранилище библиотеки на 860 тыс. единиц хранения будет размещено в подземном этаже.

«Практически все конструктивные и планировочные решения зданий Новосибирского кампуса заданы особенностями технологических процессов в научно-практических лабораториях, включая операционный блок и блок лаборатории с патогенными биологическими агентами. Здесь требуется особый режим чистоты и условия для работы с прецизионным оборудованием, поэтому в помещениях предусмотрены специальные системы вентиляции и канализации, а также особые решения по виброизоляции от основного объема здания», – прокомментировал главный эксперт проекта Управления объектов гражданского назначения Главгосэкспертизы России Андрей Крыль.

Новосибирский кампус вошел в первые восемь проектов, которые в 2021 году были отобраны Минобрнауки России и поддержаны Председателем Правительства Михаилом Мишустиным. В конце августа площадку строительства на территории Академгородка в Новосибирске осмотрел вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Напомним, Территориальное управление Росимущества в Новосибирской области в прошлом году сформировало земельный участок на площадке Новосибирского национального исследовательского государственного университета, объединив три федеральные территории в одну. Это позволило приступить к строительству студенческого кампуса в срок.