Вице-премьер РФ поблагодарил губернатора за высокие темпы строительства кампуса НГУ

Зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко посетил площадку строительства кампуса мирового уровня НГУ. Вице-премьер отметил высокие темпы строительных работ на объекте.

В рамках рабочего визита в Новосибирскую область заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко оценил ход строительства кампуса мирового уровня Новосибирского государственного университета (НГУ) и центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» («СКИФ»). Объекты возводятся в рамках национального проекта «Наука и университеты». В осмотре также приняли участие губернатор Новосибирской области Андрей Травников, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков и заместитель министра финансов РФ Михаил Котюков.

Напомним, строительство кампуса мирового уровня НГУ предусматривает создание шести инфраструктурных объектов, в том числе комплекса общежитий, корпуса поточных аудиторий со Студенческим проектным центром и научной библиотекой, учебного корпуса и досугового центра СУНЦ НГУ и другое. Работы по возведению кампуса мирового уровня НГУ ведутся на освоенной территории. На участке максимально сохраняются зеленые насаждения.

Вице-премьер отметил, что новосибирский кампус вошел в число первых восьми проектов, которые были отобраны Минобрнауки и поддержаны председателем правительства Михаилом Мишустиным в 2021 году. Общая стоимость строительства составляет более 11 млрд рублей — это средства федерального бюджета и благотворителей.

«Из федерального бюджета на эту стройку направлено почти 6 млрд рублей. Мы отмечаем хорошие темпы строительства, все идет в графике. Сейчас на площадке возводятся объекты первой очереди — учебный и досуговый центры, комплекс общежитий на 690 мест. Темпы высокие. За это хочу поблагодарить регион и лично губернатора. Рассчитываю, что в таком ритме кампус будет построен, как и предусмотрено проектом, не позднее 2024 года», — сказал Дмитрий Чернышенко.

По данным пресс-службы облправительства, уже сейчас на строительной площадке возводятся первые этажи объектов первой очереди проекта, по второй очереди завершены работы по подготовке земельного участка. В ближайшее время ожидается получение положительного заключения госэкспертизы и начало строительства.

В наукограде Кольцово в настоящее время на финальной стадии находятся работы по разработке котлованов ключевых зданий комплекса ЦКП «СКИФ». Как сообщает пресс-служба правительства региона, специалисты планируют до начала холодов завершить работы по обустройству фундаментов зданий, чтобы зимой перейти к возведению стен и перекрытий.

Параллельно ведется и производство технологического оборудования инжекционного комплекса и основного накопителя для «СКИФа». Старт начала работ по строительству объекта был дан в августе прошлого года, сдать «СКИФ» в эксплуатацию планируется в 2024 году. В конце июня правительство РФ выделило дополнительное финансирование в размере 10 млрд рублей на создание «СКИФа».