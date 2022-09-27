Раненого в Усть-Илимске военкома экстренно отправили на лечение в Иркутск

Военный комиссар, пострадавший при стрельбе в военкомате Усть-Илимска Иркутской области 26 сентября, отправлен для оказания медицинской помощи в областной центр. Мужчина находится в тяжёлом состоянии.

Самолёт санитарной авиации с раненым комиссаром вылетел из Усть-Илимска в Иркутск утром 27 сентября, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на минздрав региона. В ведомстве подчеркнули, что мужчина находится в крайне тяжёлом состоянии.

Отмечается, что накануне с участием врачей из Иркутска решался вопрос о госпитализации пациента в областной центр.

Напомним, что инцидент в военкомате произошёл в Усть-Илимске в понедельник. 25-летний мужчина открыл стрельбу, в результате чего был тяжело ранен военный комиссар. Пострадавшего отправили в реанимацию.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по ст. 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов).

Правоохранители выясняют мотивы правонарушения. Известно, что фигурант уголовного дела не является владельцем оружия, из которого стрелял.

Как сообщала местным изданиям мать подозреваемого, незадолго до инцидента другу её сына, ранее не служившему в армии, доставили повестку по частичной мобилизации. Сам же молодой человек такого документа не получал. Уходя в военкомат, он сообщил родственникам, что отправляется на фронт добровольцем.