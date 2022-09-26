Молодой сибиряк устроил стрельбу в военкомате

В Усть-Илимске Иркутской области произошла стрельба в военкомате. В результате происшествия был ранен военный комиссар.

Информация о происшествии сообщается в телеграм-канале губернатора Иркутской области Игоря Кобзева. Данные также подтверждает СУ СК РФ по региону.

«В Усть-Илимске молодой человек устроил стрельбу в военкомате. Военком Александр Владимирович Елисеев находится в реанимации, в крайне тяжелом состоянии. Врачи борются за его жизнь. Стрелка сразу задержали. И он обязательно будет наказан!», — написал губернатор в телеграм-канале. Он сообщил, что дал поручение усилить меры безопасности.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Иркутской области, в результате происшествия был ранен военный комиссар, он находится в медучреждении. Правоохранители задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 25-летний местный житель.

Следователи возбудили уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов).

«На месте работает следственно-оперативная группа, в числе которых следователи СК и криминалисты. Подозреваемый допрашивается, выясняются мотивы преступления», — сообщили в ведомстве.

Как сообщает издание «Байкал 24» со ссылкой на мать подозреваемого, накануне друг молодого человека получил повестку по частичной мобилизации, при этом он не служил в армии. Сам сибиряк не получал такой документ. Перед походом в военкомат он сообщил родственникам, что ушел добровольцем.

Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. В министерстве обороны России разъяснили порядок проведения частичной мобилизации в стране.