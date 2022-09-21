Президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в РФ

Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в стране. Соответствующий указ уже подписан главой государства.

«Для защиты нашей родины, ее суверенитета и территориальной целостности, для обеспечения безопасности нашего народа и людей на освобожденных территориях считаю необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в Российской Федерации частичной мобилизации. <…> Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе и, прежде всего, те, кто проходил службу в рядах Вооруженных Сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт», — сказал президент Российской Федерации Владимир Путин.

По словам главы государства, призванные на военную службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку «с учетом опыта специальной военной операции». Указ о частичной мобилизации подписан.

Согласно документу, опубликованному на сайте президента России, частичная мобилизация объявлена в стране с 21 сентября.

«Высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации обеспечить призыв граждан на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации в количестве и в сроки, которые определяются Министерством обороны Российской Федерации для каждого субъекта Российской Федерации», — сообщается в Указе.

Как сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в интервью телеканалу «Россия-24», призваны будут 300 тыс. резервистов. «Частичная мобилизация <…> 1-1,1% от общего мобилизационного ресурса», — сказал министр.