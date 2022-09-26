Как жители Новосибирской области провожают мобилизованных граждан?

В Новосибирской области проходят сборы граждан, призванных в рамках частичной мобилизации. Мобилизованных провожают в районах области.

Напомним, что частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября указом президента страны Владимира Путина. По данным Минобороны РФ, призыву подлежат, в частности, категории граждан, которые необходимы для выполнения боевых задач, в том числе, стрелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики-водители. Как сообщал ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу, призваны будут 300 тыс. резервистов — 1-1,1% от общего мобилизационного ресурса.

Сбор граждан в рамках частичной мобилизации начался в Новосибирской области. В социальных сетях опубликованы видео прощания с мобилизованными, в частности, Чановского и Венгеровского районов области. Проводы также состоялись в Бердске, Тогучинском, Доволенском районах Новосибирской области.

Видеозапись сборов также опубликовали в Краснозерском районе Новосибирской области. Как сообщила глава Краснозерского района Оксана Семенова, на сборный пункт пришли не только те, кто получили повестки, но и добровольцы.

«Краснозерцам небезразлична судьба страны, они сразу откликнулись на призыв встать в ряды участников специальной военной операции», — написала Семенова на своей странице в социальных сетях. Количество отправленных на сборы в рамках частичной мобилизации граждан не сообщается.

Отправка призванных по мобилизации граждан также состоялась в Татарском районе. Перед мобилизованными выступил глава Татарского муниципального района Юрий Вязов, военный комиссар и настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы.

Сборы граждан проходят и в Барабинске. По словам директора центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Новосибирской области АО «Агентства инвестиционного развития», депутата Совета депутатов Барабинска Константина Терещенко, отправка мужчин на воинскую службу проходит в городе уже несколько дней.

«Скажу, что мне неизвестно было, сколько мужчин призовут. По Барабинску ходят разные слухи, публикуют даже списки тех, кто попал под частичную мобилизацию. Могу сказать одно: повестка — единственный документ, который подтверждает мобилизацию», — написал депутат в соцсетях.

В рамках частичной мобилизации отдельные районы области провели сбор гуманитарной помощи для призванных граждан. Так, в Купинском районе собрали необходимые принадлежности для мобилизованных на военную службу, в том числе, подушки, комплекты с постельным бельем, матрасом, одеялом и т.п.

«Вся гуманитарная помощь была доставлена автомобилем «Газель» Комплексного центра социального обслуживания населения в Академгородок в высшее военное училище, где разбит палаточный городок для мобилизованных», — указано в сообщении администрации Купинского района в соцсети «ВКонтакте».