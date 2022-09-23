Оправдана ли частичная мобилизация, о которой президент РФ объявил утром 21 сентября? И как дальше будут развиваться события в стране, на фронте, в мире? Вопросы, которые тревожат каждого жителя России сегодня, «Континент Сибирь» обсуждает с федеральными политиками и опытными депутатами.

РЕНАТ СУЛЕЙМАНОВ,

депутат Госдумы (КПРФ, Новосибирская область, Кузбасс):

— Как относитесь к объявленной президентом частичной мобилизации?

— На сегодняшний день это суровая, тяжёлая необходимость для обеспечения победы. У нас нет другой альтернативы: или победа, или капитуляция, которая означает расчленение страны. Так что сейчас стоит вопрос о будущем России.

Я считаю объявленную президентом меру достаточной, если системную мобилизацию личного состава в резервы и вооружённые силы будет сопровождать мобилизация государства и общества, оборонно-промышленного комплекса — всех сфер экономической жизни. Армия не может справиться без тыла, вооружений, военной техники, без обеспечения продовольствием.

— Каков ваш прогноз, каким может быть следующий этап развития ситуации?

— Прежде, чем строить прогнозы, стоит дождаться, чем завершится этот этап. России на Украине противостоит военно-экономический блок НАТО, существенный ресурс всех стран Запада. Поэтому я не стал бы говорить, что мы на завершающей стадии событий.

— Красноярский депутат Госдумы Юрий Швыткин заявил о намерении отправиться в зону СВО. По вашей информации, кто из ваших коллег, из государственных служащих собирается последовать примеру и встать в строй?

— Один из депутатов Госдумы находится в горячей точке постоянно. Ещё несколько осуществляют координацию, взаимодействие. Сам я в мае неделю провёл на Донбассе. Не с оружием в руках, мы привезли 95-й гуманитарный конвой. Сейчас КПРФ готовит 102-й конвой. Треть парламентариев побывали в ДНР в период СВО. Есть парламентарии, которые пишут заявление, чтобы поехать на службу. Председатель ГД Вячеслав Володин заявил, что депутаты, которые считают нужным, могут это сделать. В составе фракции КПРФ есть депутаты, воевавшие на Донбассе, например Казбек Тайсаев имеет звание Герой ДНР. Я служил в Советской армии, сейчас являюсь офицером запаса. Если будет нужно, готов выполнить свой долг

ВИКТОР ЗУБАРЕВ,

депутат ГД («Единая Россия», Красноярский край)

— Как относитесь к объявленной президентом частичной мобилизации?

— Абсолютно правильное решение главы Российского государства. Речь идёт о частичной мобилизации, прежде всего, о привлечении наших граждан, располагающих необходимыми воинскими специальностями. Сейчас очень важно обеспечить безопасность мирных граждан как Донбасса и освобождённых территорий, так и приграничных областей России. Благодаря усилению группировки, наши части смогут ускорить реализацию планов специальной военной операции.

— Каков ваш прогноз, каким может быть следующий этап развития ситуации?

— Он совершенно очевиден – дальнейший распад системы глобализации американского варианта. Формирование новых межгосударственных союзов, с усилением региональных валют. Фактически речь о создании двух новых экономических систем: условного Запада, со все более тоталитарными режимами и беднеющим обществом, и остального – свободного мира, где главным будет дух демократии, защиты традиционных ценностей, собственного развития. Россия, очевидно, будет одним из лидеров свободного мира.

— Красноярский депутат Госдумы Юрий Швыткин заявил о намерении отправиться в зону СВО. По вашей информации, кто из ваших коллег, из государственных служащих собирается последовать примеру и встать в строй?

— У меня немало знакомых, которые сейчас находятся на Донбассе, как бойцы наших вооружённых сил или добровольцы-волонтеры. Есть и родственники, переехавшие туда в советский период. В ходе поездки на Донбасс убедился, насколько люди, живущие там, нам близки — по вере, по духу, по культуре. Поэтому очень много сибиряков отправились на защиту Донбасса. Среди них есть госслужащие, депутаты, на Донбассе работал и главный врач скорой помощи Красноярска Сергей Скрипкин. Что касается депутатов федерального парламента, у нас брони нет. Если Родина сочтёт наши воинские специальности необходимыми, отказников не будет.

АЛЕКСАНДР АКСЁНЕНКО,

депутат Госдумы («Справедливая Россия-Патриоты-За Правду», Новосибирская область):

— Как относитесь к объявленной президентом частичной мобилизации?

— Все необходимые меры для обеспечения безопасности нашего государства и наших граждан должны быть поддержаны, и я их поддерживаю. Кроме того, наша фракция в Госдуме не раз указывала на обстрелы приграничных территорий России и на необходимость ввести там контртеррористический режим. Жители Брянской и Курской областей уже давно живут в другой реальности, с которой знаком Донбасс. Посмотрите на карту обстрелов наших приграничных территорий: там отчётливо видно, что блок НАТО пытался и пытается подойти к границе, в очередной раз угрожая нашей безопасности. Вы слышали хоть один призыв от Запада к украинскому командованию о прекращении обстрелов границ России, приграничных территорий и мирного населения России? Те, кто с Запада вооружает украинских головорезов до зубов, призывает их действовать исключительно в рамках боевых столкновений? Ставит ультиматум, что в противном случае поставки закончатся? Я таких призывов не слышал. Все просто: они сами и способствуют этому и, убеждён, отдают соответствующие указы. Вот чем в моих глазах объясняется необходимость не только СВО, но и объявления частичной мобилизации. Это вынужденная мера, введение которой оттягивали до последнего.

Пока, все что транслируется официальными лицами и источниками, отвечает адекватному запросу и действиям в рамках безопасности страны. И сами граждане, наблюдающие за ходом событий, уже давно начали задавать вопросы: а будет ли мобилизация? Военное руководство страны, оценив ситуацию, объявило частичную мобилизацию тех, кто обладает необходимыми навыками. На данный момент такая необходимость есть только в 1% от всего мобилизационного ресурса. И это очень важное уточнение.

А те, кто не обладает соответствующими навыками, должны сейчас делать всё от них зависящее для помощи и поддержания боевого духа. Проследить, чтобы призванные были в полной мере снаряжены. Помогать родственникам. Я уже вчера говорил о необходимости разобраться с кредитами мобилизованных. Не важно, какую зарплату им обеспечит государство, мы должны максимально включиться в решение тех проблем, которые у них остались здесь, на время службы. Сергей Миронов (лидер фракции «Справедливая Россия – За Правду») направил на отзыв в правительство наш законопроект о возможности заморозить выплаты по кредитам на время военной службы по мобилизации в ВС РФ. А уже утром 22 сентября в Госдуме заявили, что в приоритетном порядке на следующем заседании мы примем решение о кредитных каникулах и сохранении трудовых гарантий для мобилизованных.

— Каков ваш прогноз, каким может быть следующий этап развития ситуации?

— Давать прогнозы на следующие этапы – это означает, в том числе, оценить, насколько далеко готовы пойти западники, чтобы «задушить» Россию. Чтобы поколебать экономическое благополучие нашей страны, они готовы наступить сами себе на горло, на горло не только нашим гражданам, но и в ущерб своим. Это мы сейчас чётко видим.

— Красноярский депутат Госдумы Юрий Швыткин заявил о намерении отправиться в зону СВО. По вашей информации, кто из ваших коллег, из государственных служащих собирается последовать примеру и встать в строй?

— На заседании Госдумы 21 сентября я слышал выступление Юрия Николаевича. Это человек, которым и Новосибирск, и вся Сибирь безусловно может и должна гордиться. Он — выпускник нашего Новосибирского высшего военно-политического общевойскового училища. Человек в звании и с большим послужным списком, в котором и участие в боевых действиях на территории Чеченской республики. Если его заявление удовлетворит председатель Госдумы, уверен, что он принесёт немалую пользу на поле боевых действий. Про остальных сказать не могу. Я думаю, если аналогичные заявления поступят, их удовлетворение зависит от того, обладают ли подавшие их необходимыми навыками и опытом для СВО. Должна быть реальная польза, а не популизм.

ИГОРЬ УМЕРБАЕВ,

депутат Заксобрания Новосибирской области, майор милиции (на пенсии), бывший командир отряда милиции специального назначения (СОБР):

— Как относитесь к объявленной президентом частичной мобилизации?

— Многие люди, которые живут интересами своих детей и близких, воспринимают происходящее сегодня болезненно. Специалисты, которые отвечают за сохранение государства, просчитывают последствия, понимают, что мобилизация — вынужденная, но необходимая мера. Дай бог, чтобы её хватило для нормализации обстановки.

Происходит передел мира, трансформация миропорядка. К сожалению, Украина превратилась в некий плацдарм для политики извне. В этом и проблема.

— Каков ваш прогноз, каким может быть следующий этап развития ситуации?

— Запад и НАТО-блок должны увидеть, что наши силы хотя бы равны, а в идеале, чтобы они поняли, что мы сильнее. Как только это произойдёт, начнутся переговоры. Пока противники питают иллюзии, что нас можно задавить военным путём, порвать нашу экономику в клочья, добиться внутриполитической дестабилизации общества, они продолжат накачивать Украину оружием, наёмниками, осуществлять планирование, разведку, управление. Эти люди находятся за пределами Украины, чувствуют свою безопасность, безнаказанность и будут подливать масло, пока не увидят, что их это тоже может коснуться. Во время Карибского кризиса откат пошёл, когда противоположная сторона поняла, что всё может реально плохо кончится для всех. Чем мы слабее, тем сильнее на нас будут давить.

Ничего хорошего в мобилизации нет. Но если мы эти шаги не предпримем, будет печальнее и хуже. Руководство страны идёт аккуратно и медленно. Может быть, я тоже поддержал бы позицию, что даже слишком медленно. Но на кону не только техника и боеприпасы. Там же люди. Те, кто кричат, что надо быстрее, активнее — вперёд, ребята, мобилизуйтесь, показывайте на практике активность.

Если бы всё зависело только от нас, можно было бы давать прогнозы. Но речь о противостоянии нескольких сторон. Мы хотим, чтобы с нами вышли на переговоры. Не хватит принятых мер, придётся двигаться дальше. Другого варианта нет. Наши планы не воевать, не территории захватывать. Мы обороняемся, используя активные действия. Ситуацию смоделировали не мы. Конечная цель оппонентов — уничтожение, расчленение России, сокращение количества населения. Если ничего не делать, большинство из нас окажется не просто за чертой бедности, а за чертой жизни. Мне не нравится, что ребята погибают там. Но они фактически сохраняют нашу мирную жизнь здесь.

— Красноярский депутат Госдумы Юрий Швыткин заявил о намерении отправиться в зону СВО. По вашей информации, кто из ваших коллег, из государственных служащих собирается последовать примеру и встать в строй?

— Везде должны работать специалисты, желательно высокопрофессиональные. Совершить подвиг и погибнуть достаточно легко, сложнее выполнить служебно-боевую задачу и статься в живых. При необходимости ребята из Заксобрания, мои коллеги, пройдя дополнительные курсы переподготовки на какие-то военно-учётные специальности, будут готовы туда поехать. Вопрос только в целесообразности и эффективности.