26 Сентябрь, Понедельник

9:40

Чем отличились депутаты ГД от СФО во вторую парламентскую неделю осеннего сезона?

25 Сентябрь, Воскресенье

12:27

Президент Путин освободил студентов от мобилизации, но не всех: кому могут прислать повестку?

24 Сентябрь, Суббота

18:30

На площади Ленина в Новосибирске задержали молодых людей, вышедших на акцию протеста

17:45

Как отмечают юбилей Новосибирской области на Михайловской набережной в Новосибирске

16:19

Президент РФ повысил зарплаты федеральным госслужащим

13:56

Работодатели смогут через госуслуги подать список сотрудников, попадающих под отсрочку от частичной мобилизации

23 Сентябрь, Пятница

22:08

Томские власти предупредили о фейковых списках подлежащих мобилизации

21:13

«ЭР-Телеком Холдинг» занял 15 млрд у банка ВТБ под залог новосибирского «Новотелекома»

19:59

В Новосибирской области заработала «горячая линия» о частичной мобилизации

19:05

Глава СКР потребовал доложить о роли мэра Локтя в демонтаже стелы в Новосибирске

17:33

Библиотека с музеем сказок и мифов открылась в Новосибирске

17:32

Следователи проверяют информацию о демонтаже ещё одного памятника в Новосибирской области

16:35

В Минобороны уточнили, кто не попадёт под частичную мобилизацию

16:13

В Сибири сотрудников охранной фирмы заподозрили в неуплате налогов на 39 млн рублей

15:32

Вице-спикер новосибирского Заксобрания подал рапорт об отправке на спецоперацию

15:07

Назначен новый начальник УМВД России по Омску

14:03

В Новосибирске впервые пройдёт фестиваль колокольного звона