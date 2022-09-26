Депутаты на фронте и в тылу: как провели вторую парламентскую неделю представители Сибирского федерального округа в Госдуме – в сводке «Континента Сибирь».
- Пропустили пленарные заседания Виктор Зубарев («ЕР», Красноярский край), Александр Ремезков («СР», Омская область), Геннадий Семигин («СР», Хакасия, все регионы), Георгий Арапов («НЛ», Иркутская область, Красноярский и Алтайский край).
- Олег Матвейчев («ЕР», Кузбасс, Томская область) вторую неделю на больничном.
- Иван Лоор («ЕР», Алтайский край) предложил Минсельхозу разработать программу развития молочной отрасли для решения проблем избыточного зерна и зависимости поставок продукции из других стран.
- Виктор Соболев (КПРФ, Омская область) – соавтор законопроекта, который вводит уголовное наказание за добровольную сдачу в плен, мародёрство, неисполнение приказа и самовольное оставление части в период мобилизации и военного положения.
- Александр Якубовский (ЕР, Иркутская область) попросил Минюст признать Гринпис иноагентом, направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину инициативу о моратории на пеню за ЖКУ для участников специальной военной операции.
- Заявление на отправку в зону СВО подали Юрий Швыткин (ЕР, Красноярский край), Сергей Сокол (ЕР, Хакасия).