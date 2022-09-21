Депутат ГД от Красноярского края Юрий Швыткин с парламентской трибуны сказал, что готов «быть рядом с боевыми товарищами» и отправиться в зону специальной военной операции.

21 сентября, во время пленарного заседания заместитель председателя комитета ГД по обороне Юрий Швыткин (фракция «Единая Россия») анонсировал отъезд в зону СВО. За несколько часов до этого президент РФ объявил частичную мобилизацию в России.

«В настоящее время в зоне специальной военной операции наряду с другими военнослужащими находится родная Псковская воздушно-десантная дивизия, в которой я проходил длительное время службы. Мой ОМОН, СОБР, где выполняют задачу мои сослуживцы, мои боевые товарищи. И я хочу сказать, что я готов быть рядом с ними. Это первое. И второе: как и все присутствующие здесь, мы готовы защищать свою Родину», — произнёс во время своего выступления в Госдуме Юрий Швыткин.

По закону депутаты ГД и сенаторы не подлежат мобилизации. При этом спикер федерального парламента Вячеслав Володин 21 сентября обратился к Госдуме со словами о том, что у его коллег «брони нет». «Мы с вами там, где наши граждане. Но мы должны с вами себя спросить. Речь идёт о частичной мобилизации тех, кто подготовлен, кто имеет военную специальность, ту, которая востребована. Поэтому давайте мы со своей стороны также этот вопрос оперативно изучим. Тот, кто может быть востребован, надо принимать решение. У нас есть помощники, у нас есть большой аппарат. Да, это государственные служащие, но также давайте соберём… Те кто имеет опыт, кто работает с нами и хотел бы принять участие, быть добровольцем, мы это только будем поддерживать. У нас здесь должна быть с вами позиция и мы её должны с вами реализовать», — подчеркнул председатель Госдумы.

Юрию Швыткину 57 лет, он депутат Госдумы с 2016 года. До этого 15 лет был депутатом Заксобрания Красноярского края. Окончил Новосибирское высшее военно-политическое общевойсковое училище и Академию управления Министерства внутренних дел РФ. Выполнял специальные задачи в Баку (Азербайджан), Фергане, Оше (Киргизия), Вильнюсе (Литва), Кировабаде, Ереване, Ленинакане (Армения). Участвовал в боевых действиях в Чечне в 1995-1996 гг.