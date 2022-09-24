В Новосибирске продолжаются праздничные мероприятия в честь 85-летия Новосибирской области. Сегодня, 24 сентября, основные события проходят на Михайловской набережной.

Праздник на Михайловской набережной в Новосибирске начался в 10 утра. Территория была разбита на несколько локаций: «Ярмарка», «Спорт», «Творчество» и «Концерты».

«Ярмарка» была представлена гастрономическим базаром, где фермеры и рестораторы предлагали дегустировать свои продукты и блюда. Кроме того, гости праздника могли принять участие в мастер-классах.

В локации «Творчество» состоялись концерты. Тут же свои изделия демонстрировали ремесленники и проводили мастер-классы. Здесь же были интерактивные площадки и игры для детей.

На спортивной площадке прошла зарядка с чемпионами, а также спортивные состязания. Желающие могли сдать нормы ГТО, сыграть в уличный баскетбол, поболеть за малышей в «Чемпионате ползунков».

Праздничный гала-концерт пройдет на главной сцене Михайловской набережной. Он начнется в 19:00 с выступления певицы Ханны.

В 20:00 перед зрителями выступит новосибирская кавер-группа Realplay.

В 21:10 на сцену выйдет певица Полина Гагарина.

Видеотрансляцию концерта покажут на YouTube. Посмотреть можно будет по ссылке.

Напомним, 24 сентября в рамках празднования юбилея Новосибирской области концертные программы пройдут на площадках 8 районов города: в парках «Березовая роща», «Сосновый бор», в Затулинском парке, парке им. Кирова, Центральном, Первомайском, Заельцовском парках, в Нарымском сквере.

Ранее стало известно, что в Новосибирске отменили фейерверк в день празднования 85-летия Новосибирской области, а также во сколько областному бюджету обошлось выступление Полины Гагариной.