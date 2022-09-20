Стала известна полная программа празднования 85-летия Новосибирской области

С 22 по 24 сентября в Новосибирской области пройдут праздничные мероприятия, посвященные 85-летию региона. Новосибирцев ждут ярмарки, концертные программы, а также выступления известных российских исполнителей.

Программу празднования юбилея региона представил в ходе пресс-конференции и. о. министра культуры Новосибирской области Юрий Зимняков, сообщает пресс-служба министерства.

22 сентября в Новосибирской области планируется цикл мероприятий для студентов и молодежи. Так, с 10:00 до 12:00 на площадке Сибирского института управления – РАНХиГС в Новосибирске в формате квиза пройдет акция «Знаток Новосибири» на знания региона. С 12:30 до 15:00 на студенческих площадках пройдет серия флешмобов «МыНовосибирь», участие в которых примут студенты восьми вузов Новосибирской области.

С 15:00 до 16:30 в Новосибирске на площадке Концертного зала Новосибирского государственного аграрного университета пройдет фестиваль студенческих творческих коллективов «Новосибирь – наше будущее». Участниками мероприятия станут коллективы 9 образовательных организаций — ежегодные лауреаты региональных, всероссийских и международных фестивалей, победители танцевальных и вокальных конкурсов.

На второй день празднования 85-летия Новосибирской области мероприятия стартуют на Михайловской набережной. С 12:00 на площадке начнет работу Гастрономическая ярмарка лучших товаропроизводителей и ремесленников, а с 14:00 до 17:00 на главной сцене пройдет концертная программа «Новосибирь многонациональная». С 17:00 до 18:00 новосибирцев ждет концерт государственного ансамбля песни и танца «Чалдоны» – «Край ты мой любимый!».

Завершающим праздничным мероприятием в этот день станет концертная программа участников VII Культурной Олимпиады Новосибирской области. В течение всего дня на базе госучреждений культуры будут работать 11 конкурсных площадок по различным номинациям. Отметим, кроме Михайловской набережной, 23 сентября в Государственном концертном зале им. А.М. Каца состоятся торжественное собрание и праздничный концерт «Открой Новосибирь».

24 сентября на Михайловской набережной в Новосибирске состоится продолжение праздничных мероприятий. Так, с 10:00 до 18:00 на площадке будут работать, в частности, ярмарка, спортивные и творческие локации, а с 12:00 до 21:50 — концертная локация. До 14:00 на Михайловской набережной пройдет детская концертная программа творческих коллективов районов области и детско-юношеских коллективов Новосибирска, с 14:00 до 15:00 — концерт профессиональных творческих коллективов города и региона. Официальное открытие события с участием первых лиц Новосибирской области состоится в 15:00.

С 15:30 до 18:00 на площадке будет проходить закрытие Культурной Олимпиады, церемония награждения команд и гала-концерт золотых медалистов Олимпиады. С 19:00 до 20:00 на Михайловской набережной запланирован концерт российской певицы Ханны, с 20:00 до 20:50 перед новосибирцами выступит кавер-группа RealPlay. С 21:10 до 21:50 в Новосибирске состоится выступление певицы Полины Гагариной. Отметим, в завершение трехдневных праздничных гуляний 24 сентября в Новосибирске был запланирован запуск фейерверков, однако салют отменили в связи с происходящим на Украине.

24 сентября в рамках празднования юбилея Новосибирской области предусмотрено проведение на площадках 8 районов города концертных программ. Мероприятия пройдут в парках «Березовая роща», «Сосновый бор», в Затулинском парке, парке им. Кирова, Центральном, Первомайском, Заельцовском парках, в Нарымском сквере.