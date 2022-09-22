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Губернатор Томской области продлил полномочия экс-главы региона Кресса в Совете Федерации
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В Новосибирске откроют участки для проведения референдума среди жителей «освобождённых» украинских территорий
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Главбух стройфирмы предстанет перед судом по делу о мошенничестве на 20,5 млн рублей в Сибири
16:32
Добыча угля в Кузбассе может снизиться по итогам года почти на 30 миллионов тонн
16:10
Обвиняемого в попытке сбыта наркотика новосибирца экстрадировали из Чехии в Россию
15:27
Владимир Мазур вступил в должность губернатора Томской области и пообещал изменить «схему управления» регионом
14:15
Депутаты Томской области втрое увеличили избирательный фонд кандидата на должность мэра
13:45
Экс-депутата новосибирского Заксобрания арестовали по делу о взяточничестве в особо крупном размере
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Жительница Новосибирска пойдет под суд по делу о незаконной организации игрового заведения
11:55
Техническая готовность станции метро «Спортивная» превышает 80% в Новосибирске
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Стало известно имя председателя Сибирского отделения РАН
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В Новосибирске проведут реконструкцию драматического театра «Старый дом»
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Отказаться платить концессионерам до полной готовности объектов предложили депутаты Заксобрания Новосибирской области
20:29
Правда ли, что мужчин перестали выпускать из России?
20:28
Сибирский депутат Госдумы заявил о готовности поехать в зону СВО
18:27
Улицу Забалуева в Новосибирске заасфальтируют ещё на полкилометра
17:08
На Новосибирском заводе полупроводниковых приборов назначен новый руководитель
Коммерческий директор консалтинговой компании «Деловой Новосибирск»
Руководитель центра по продаже автомобилей с пробегом «Автобан» (г. Омск)
Основатель рекрутингового агентства BGStaff, школы IT рекрутинга BGStudy
Научный сотрудник
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