Мультимедийная выставка открылась в Новосибирской области к 85-летию региона

В новосибирском историческом парке «Россия – моя история» открылась мультимедийная выставка «Новосибирь-85: Центр притяжения». Экспозиция посвящена 85-летию региона.

Мультимедийная выставка открылась в историческом парке 7 октября, сообщили в правительстве Новосибирской области. Экспозиция развернулась в 12 залах.

В церемонии торжественного открытия выставки приняли участие первый заместитель руководителя администрации губернатора и правительства Новосибирской области – руководитель департамента организации управления и государственной гражданской службы Валентина Дудникова и исполняющий обязанности министра культуры региона Юрий Зимняков.

Приветствуя гостей от имени губернатора Новосибирской области, Валентина Дудникова отметила, что экспозиция позволяет не просто вспомнить основные исторические вехи, но и установить причинно-следственные связи. Она подчеркнула, что главное достижение региона – его жители.

«Экспозиция даёт нам возможность не только вспоминать, что было, но и заглядывать в будущее, она даёт возможность мечтать, стремиться к новым достижениям. Экспозиция отражает характер нашей области, показывает её уникальность», – сказала Валентина Дудникова.

Как подчеркнул Юрий Зимняков, Новосибирская область – молодой, развивающийся регион, при этом в нём уже сформированы свои традиции.

«Выставка – о самобытности нашего региона и о сибирском характере. Здесь представлена вся история от создания городищ до современного Новосибирска. Благодаря удобному, современному мультимедийному формату, с экспозицией смогут ознакомиться жители и гости области», — отметил Юрий Зимняков.

Выставка основана текстах, фото и видео в современных цифровых форматах — с ними можно ознакомиться в интерактивном режиме через сенсорные экраны мультимедийного оборудования. Экспонаты рассказывают о жизни региона в науке, культуре, искусстве, образовании и сельском хозяйстве от создания городищ и поселений эпохи бронзы до основания областного центра. Своеобразие районов и городов области отражено в гербовой символике, памятниках истории и архитектуры, а также природных ландшафтах.

Ранее «Континент Сибирь» опубликовал фоторепортаж о том, как прошло празднование 85-летие Новосибирской области на Михайловской набережной.