20 Сентябрь, Вторник

17:59

Четыре депутата Минусинского горсовета в Красноярском крае утратили доверие и сдали мандаты

17:30

Уголовное дело об уничтожении леса возбуждено в Новосибирской области

16:31

Новосибирский банкир Игорь Ким продал чешский Expobank CZ

15:19

Покинувшие красноярскую мэрию чиновники нашли работу в проектной организации

15:16

Новосибирское предприятие холдинга «НЭВЗ-Союз» подало на самобанкротство

14:05

Власти Омской области отменили праздничный салют в честь 200-летия региона

12:44

Новосибирская прокуратура отстояла права детей-инвалидов на жизненно важные медицинские устройства

11:41

Красноярский оперный театр покидает его художественный руководитель

10:25

Преступная группировка под руководством горняка в Кузбассе похитила товары с шахты на 12,5 млн рублей

19 Сентябрь, Понедельник

21:19

В Новосибирске риэлтор пойдет под суд за хищение средств граждан

20:32

Губернатор Новосибирской области поддержал предложение Кадырова об усилении призыва добровольцев

19:23

В Новосибирске суд отправил под стражу экс-главу строительной фирмы по делу о мошенничестве

18:11

Самолёт с умершим пилотом приземлился в Омске – следователи проводят проверку

17:13

Экс-глава комбината питания на Алтае стал подозреваемым по делу о превышении полномочий

16:59

Скандальную стелу в честь Победы в Новосибирске вернули на прежнее место

16:00

Стала известна причина утечки аммиака на хладокомбинате в Новосибирске

15:53

В Новосибирске силовики пришли на один из заводов «Ростеха»