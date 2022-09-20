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Четыре депутата Минусинского горсовета в Красноярском крае утратили доверие и сдали мандаты
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Покинувшие красноярскую мэрию чиновники нашли работу в проектной организации
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Власти Омской области отменили праздничный салют в честь 200-летия региона
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Красноярский оперный театр покидает его художественный руководитель
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Преступная группировка под руководством горняка в Кузбассе похитила товары с шахты на 12,5 млн рублей
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В Новосибирске риэлтор пойдет под суд за хищение средств граждан
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Губернатор Новосибирской области поддержал предложение Кадырова об усилении призыва добровольцев
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В Новосибирске суд отправил под стражу экс-главу строительной фирмы по делу о мошенничестве
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Самолёт с умершим пилотом приземлился в Омске – следователи проводят проверку
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Экс-глава комбината питания на Алтае стал подозреваемым по делу о превышении полномочий
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Скандальную стелу в честь Победы в Новосибирске вернули на прежнее место
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Стала известна причина утечки аммиака на хладокомбинате в Новосибирске
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В Новосибирске силовики пришли на один из заводов «Ростеха»
Коммерческий директор консалтинговой компании «Деловой Новосибирск»
Руководитель центра по продаже автомобилей с пробегом «Автобан» (г. Омск)
Основатель рекрутингового агентства BGStaff, школы IT рекрутинга BGStudy
Научный сотрудник
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