24 сентября в Новосибирске в день празднования 85-летия Новосибирской области запланировано выступление российской певицы Полины Гагариной. Стоимость организации выступления артистки на празднике и обеспечения бытового райдера составит почти 9 млн рублей.

Информация о заключенных договорах по организации выступления певицы размещена на сайте госзакупок, заказчиком выступает государственное автономное учреждение культуры Новосибирской области «Дирекция фестивальных, конкурсных и культурно-массовых программ» (ГАУК Новосибирской области «Дирекция Программ»).

Речь идет о двух договорах в рамках проведения праздничных мероприятий, посвященных 85-летию со дня основания Новосибирской области.

«Предмет договора: услуги по организации выступления приглашенной звезды эстрады Полины Гагариной в концертной программе на Михайловской набережной (гонорар) в рамках проведения торжественной церемонии празднования 85-летия со дня основания Новосибирской области», — указано на сайте госзакупок.

Цена указанного договора составила 7 млн рублей, он был заключен 16 сентября текущего года.

Кроме него, ГАУК Новосибирской области «Дирекция Программ» заключило договор на услуги по обеспечению бытового райдера Полины Гагариной в рамках проведения торжественной церемонии праздника. Это документ, содержащий перечень требований к быту, предъявляемый артистом к организаторам мероприятия. Проверяет исполнение бытового райдера арт-менеджер выступающего.

Отметим, договор также был заключен 16 сентября. Его цена составила более 1,9 млн рублей.

Как сообщал ранее «Континент Сибирь», выступление певицы Полины Гагариной в Новосибирске состоится 24 сентября в рамках празднования юбилея Новосибирской области. Праздничные мероприятия в честь 85-летия региона пройдут с 22 по 24 сентября.