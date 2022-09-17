Московская компания выкупила имущество мажоритарного акционера завода «Тяжстанкогидропресс» в Новосибирске.

По информации Единого федерального реестра сведений о банкротстве (ЕФРСБ), компания АО «Металлсервис» из Москвы выкупила лот с имуществом новосибирского ООО «СМЦ «Стиллайн».

В ходе аукциона стоимость лота выросла с 707,8 млн рублей до 1,167 млрд рублей. На торги были выставлены участок более 25 000 кв. метров на улице Сибиряков Гвардейцев в Новосибирске, здание корпуса обдирки, производственные линии, металлообрабатывающее оборудование, комплектующие и другое оборудование, — сообщается в ЕФРСБ.

Помимо АО «Металлсервис» в аукционе также участвовали московская компания «А групп», компания «Бизнесинвест» из Нижнего Тагила и новосибирская компания «Сибпроектлеспром».

Как ранее писал «Континент Сибирь», арбитражный суд утвердил мировое соглашение в рамках дела о банкротстве новосибирского завода «Тяжстанкогидропресс». Предприятие обязалось в течение года погасить задолженность перед кредиторами. Напомним, в середине августа правоохранители возбудили уголовные дела о преднамеренном банкротстве и легализации доходов в отношении бывших руководителей новосибирского завода «Тяжстанкогидропресс». Ранее обвиняемые стали фигурантами дела по статье о мошенничестве.

По данным «СПАРК», акционерами АО «Металлсервис» являются Валерий Зяпаров, Олег Тюрпенко, Николай Стукач, Владимир Фельдман, Владимир Медведев, Михаил Воронцов. Генеральным директором является Александр Манченко. У группы «Металлсервис» уже есть региональное подразделение ООО «Металлсервис-Новосибирск» – его возглавляет экс-губернатор Новосибирской области Василий Юрченко.