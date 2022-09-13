Стали известны детали мирового соглашения новосибирского завода «Тяжстанкогидропресс» с кредиторами

Арбитражный суд утвердил мировое соглашение в рамках дела о банкротстве новосибирского завода «Тяжстанкогидропресс». Предприятие планирует погасить задолженность перед кредиторами в течение одного года.

Арбитражный суд Новосибирской области утвердил мировое соглашение, заключенное ПАО «Тяжстанкогидропресс» с кредиторами. Резолютивная часть определения суда была объявлена в начале сентября, документы по делу опубликованы на сайте «Электронное правосудие». Отметим, по данным Rusprofile, статус организации уже изменен с «в процессе банкротства» на «действующая».

Напомним, новосибирский завод «Тяжстанкогидропресс» потребовал самобанкротства в июне 2021 года, указав на задолженность перед кредиторами на сумму более 1,12 млрд руб. В октябре того же года на заводе была инициирована процедура наблюдения по иску ООО «Инструментальные стали».

В апреле кредиторы предприятия единогласно проголосовали за заключение мирового соглашения с заводом. Однако в июне стало известно о том, что арбитражный суд отказал утверждать мировое соглашение.

Как сообщалось в определении суда, доводы организации о возможности погашения задолженности перед кредиторами не могут являться достаточным основанием для признания мирового соглашения реально исполнимым. В сентябре суд пришел к иным выводам.

«Должником представлены суду доказательства достаточности имущества и поступления денежных средств от хозяйственной деятельности, которых будет достаточно для погашения, как текущих обязательств, так и кредиторской задолженности», — указано в документах.

Отмечается, что мировое соглашение является экономически обоснованным. Оно «направлено на сохранение предприятия, восстановление платежеспособности», продолжение производственно-хозяйственной деятельности и создание новых рабочих мест. Против заключения мирового соглашения выступили ООО «ТСГП Поковка» и учредитель основного акционера завода, компании «Стиллайн», Николай Степакин. В феврале текущего года бизнесмен и бывший директор ПАО «Тяжстанкогидропресс» Виктор Арановский стали фигурантами дела о мошенничестве. В августе их обвинили в преднамеренном банкротстве и легализации доходов.

«Из экономического обоснования исполнимости мирового соглашения, видно, что в планы по выполнению мирового соглашения входит возобновление производственной деятельности должника, заключение новых контрактов, исполнение заключенных договоров», — сказано в определении суда.

В документах суда указано, что общая сумма задолженности перед кредиторами предприятия, внесенная в реестр требований, составляет более 72 млн рублей. В их числе — УФНС России по Новосибирской области, ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск», ООО «Газпром газораспределение Томск» и другие. Стороны пришли к соглашению о том, что предприятие произведет оплату задолженности в течение года ежемесячными равными платежами.