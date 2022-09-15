13 лет колонии получил томский заключенный за пропаганду терроризма

В Томской области заключенного приговорили к 13 годам колонии за пропаганду терроризма и содействие террористической деятельности. Срок назначен с учетом неотбытой части наказания по предыдущему приговору.

Приговор по уголовному делу вынес Первый Восточный окружной военный суд. Материалы дела были рассмотрены в помещении Томского гарнизонного военного суда.

По данным пресс-службы Томского гарнизонного военного суда, осужденный, являясь сторонником запрещенной в РФ международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад», в ходе личных бесед положительно высказывался о деятельности организации и поддерживал совершение ее участниками террористических актов, в том числе произошедшего в 2017 году в метрополитене в Санкт-Петербурге, а также убеждал граждан в правильности такой деятельности. Обвиняемый отбывал наказание в виде лишения свободы в Томске.

Кроме того, фигурант дела, находясь на территории исправительного учреждения, призывал гражданина принять участие в деятельности организации, а также сообщал ему сведения об источниках информации о такой деятельности для установления контактов с ее членами, получения инструкций к выезду на подконтрольные ей территории и вступления в ее ряды.

«Приговором 1-го Восточного окружного военного суда гражданин признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 205.2 Уголовного кодекса Российской Федерации — пропаганда терроризма и частью 1.1 статьи 205.1 Уголовного кодекса Российской Федерации — содействие террористической деятельности в форме склонения лица к совершению преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.5 Уголовного кодекса Российской Федерации», — указано в сообщении суда.

Фигуранту дела назначено наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет с лишением права на три года заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов с использованием электронных или информационно-­телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет». Отмечается, что такой срок был назначен осужденному с учетом неотбытой части наказания по предыдущему приговору.

Напомним, в августе в Новосибирске правоохранители задержали членов ячейки запрещенной в России международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад». Задержания также проводились в Красноярске и Москве.