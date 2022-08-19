В Новосибирске задержали участников террористической организации

В Новосибирске правоохранители задержали членов ячейки запрещенной в России международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад». Задержания также проводились в Красноярске и Москве.

Сотрудники ФСБ РФ пресекли деятельность межрегиональной ячейки запрещенной в России международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад». Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что сотрудники ФСБ задержали восемь человек в Красноярске, Москве и Новосибирске. Ими оказались выходцы из стран Центральной Азии.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что члены ячейки осуществляли финансирование терструктуры, действующей в Сирийской Арабской Республике, а также призывы к совершению преступлений террористического характера на территории России», — указано в сообщении.

Сообщается, что при задержании правоохранители изъяли у участников террористической организации средства связи, электронные носители информации и банковские карты. Следственными органами возбуждены уголовные дела.

Напомним, в начале июня в Новосибирске суд вынес приговор местному жителю по делу о финансировании терроризма. Он осужден на восемь лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима. В августе одного из жителей Новосибирска суд оштрафовал на 400 тыс. рублей за призывы в интернете к терроризму.