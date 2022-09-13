Названы вероятные причины гибели участников группы новосибирской турфирмы на Камчатке

Названы возможные причины гибели девяти туристов на вулкане Ключевская сопка на Камчатке. Трагедия могла произойти из-за несоблюдения техники безопасности и недостаточной квалификации туристов и гидов.

О вероятных причинах гибели туристов на вулкане Ключевская сопка на Камчатке сообщается на сайте полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева. Полпред провел совещание по обеспечению безопасности туристических походов.

Напомним, трагедия произошла 3 сентября при восхождении на вулкан Ключевская сопка на Камчатке группы туристов, в состав которой вошли 12 человек, в том числе два гида новосибирского туроператора «Экстрим Тайм», который организовал поход.

Девять человек из группы начали восхождение на вулкан, трое остались в лагере. В результате при падении с высоты разбились шесть туристов, позже стало известно о смерти еще трех человек. По данным СРК, не менее пяти участников группы погибли на высоте более 4 тыс. м.

Правоохранители возбудили уголовные дела в отношении руководителя и гида-инструктора ООО «Экстрим Тайм» по ч.3 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью, повлекших смерть двух и более лиц). Директора фирмы арестовали. Ранее по факту происшествия следователи завели уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

«Предположительно, вероятной причиной гибели туристов в группе, восходивших на Ключевскую сопку, стало несоблюдение техники безопасности на маршруте следования туристической группы, а также недостаточность квалификации туристов и гидов», — сообщает полпредство в Дальневосточном федеральном округе.

Отмечается, что в июне 2021 года были утверждены новые паспорта маршрутов восхождения на территории парка регионального значения «Ключевской». При этом в прошлом году после гибели туриста на Ключевском вулкане маршрут, связанный с восхождением на него, был исключен из списка паспортизированных и общедоступных маршрутов.

«Разрешение прохождение нестандартного (спортивного, альпинистского) маршрута на вулкан Ключевской туристическая группа не получала», — указано в сообщении.