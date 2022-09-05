Из группы новосибирского туроператора на Камчатке погибли ещё двое – прокуратура проверяет деятельность фирмы

На Камчатке продолжаются работы по поиску участников восхождения на вулкан Ключевская Сопка, где в минувшие выходные погибли туристы. По данным на 5 сентября, из группы, организованной новосибирским туроператором ООО «Экстрим Тайм», погибло восемь человек.

О новых погибших при восхождении на вулкан Ключевская Сопка сообщает ИА «Камчатка» в понедельник. Ранее было известно о шести туристах, разбившихся при падении с высоты. Всего в группу входило 12 человек.

По данным Центра обеспечения действий ГО, ЧС и пожарной безопасности в Камчатском крае, на высоте более 4 100 метров остаются два участника восхождения, среди них, по данным сайта ООО «Экстрим тайм», – гид из Новосибирска Андрей Мищенко. Ещё двое находятся в домике для туристов на высоте 3 300 метров. Известно, что в помещении есть еда и относительно тепло.

По туристическому маршруту отправлена уже вторая группа спасателей.

Трагедия произошла при восхождении туристов на вулкан Ключевская Сопка 3 сентября, тогда стало известно о гибели пяти участков похода. На следующей день появилась информация о ещё одном погибшем.

Коммерческий тур по покорению вулкана организовал новосибирский туроператор ООО «Экстрим тайм». Компания создана в 2012 году, её учредитель – Андрей Степанов, который, по данным сайта организации, является альпинистом первого разряда и горным гидом. Сама турфирма входит в реестр туроператоров России.

После гибели туристов прокуратура Новосибирской области начала проверку деятельности компании. Как сообщили в ведомстве 5 сентября, правоохранители оценят соблюдение законодательства о туристической деятельности, в том числе в части требований к гидам.

Следственное управление СКР по Камчатскому краю уже возбудило уголовное дело по факту гибели людей по ч.3 ст. 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности.

Напомним, после обрушения лавины под Норильском, где в начале 2021 года погибло три человека, было возбуждено уголовное дело о халатности.