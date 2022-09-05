СК РФ возбудил уголовное дело в отношении руководителя и гида-инструктора новосибирского туроператора «Экстрим Тайм», организовавшего тур на вулкан Ключевская Сопка на Камчатке, где погибли туристы. Число погибших увеличилось до девяти человек.

Уголовное дело в отношении руководителя и гида-инструктора ООО «Экстрим Тайм» возбуждено по ч.3 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью, повлекших смерть двух и более лиц), сообщается на сайте СК РФ. По данным Rusprofile, директором и учредителем организации является Андрей Степанов.

По данным ведомства, число погибших при восхождении на вулкан Ключевская Сопка на Камчатке увеличилось до девяти человек. Ранее правоохранители возбудили уголовное дело по факту гибели туристов по ч.3 ст. 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности.

Напомним, трагедия произошла 3 сентября. По данным пресс-службы СК РФ, при восхождении туристов на вулкан Ключевская Сопка на Камчатке не менее пяти альпинистов погибли на высоте около 4 150 метров, в последующие дни стало известно о смерти еще четырех человек. Сообщается, что в группу туристов входили 12 человек из семи регионов России, в том числе 10 туристов и два гида новосибирской туристической фирмы.

«Следователи СК осуществили выезд и осмотр места, с которого началось восхождение группы альпинистов, изъяты необходимые вещи и предметы. Установлены полные анкетные данные туристов, по мере возможности опрашиваются их родственники. В указанных целях направлены поручения в следственные управления субъектов Российской Федерации по месту их проживания», — указано в сообщении.

Отмечается, что в рамках расследования уголовного дела правоохранители организовали следственную группу из числа следователей по особо важным делам, следователей-криминалистов следственного управления, а также следователя-криминалиста Главного управления криминалистики СК России.

Правоохранители проводят комплекс следственных действий, в том числе обыск, изъятие документации в новосибирском туристическом агентстве ООО «Экстрим тайм». В последующем документы будут осмотрены следователями. Ранее прокуратура Новосибирской области начала проверку деятельности компании.

«Следователи СК России проводят следственные действия с директором туристического агентства. Также изучается деятельность фирмы и ее сотрудников», — сообщили в ведомстве.