Тела погибших на Камчатке туристов из группы новосибирской турфирмы эвакуировали с вулкана

На Камчатке спасатели завершили операцию по эвакуации тел 9 погибших туристов и новосибирского гида с вулкана Ключевская сопка. Их доставили в поселок Ключи Камчатского края.

Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства со ссылкой на зампредседателя правительства Камчатского края Романа Василевского. «Утром в среду борт вылетел к вулкану. Пилоты подняли машину на высоту 4 158 метров, и в два захода забрали тела погибших и доставили их в Ключи, затем снова поднялись на вершину и забрали спасателей, участвовавших в операции. <…> Спасатели Камчатского поисково-спасательного отряда вылетят на базу на борту Ми-8 МЧС России», — сообщил Василевский.

По словам зампредседателя правительства Камчатского края, 7 сентября тела погибших на вулкане доставят в Петропавловск-Камчатский для проведения судебно-медицинской экспертизы. Средства на оплату работы задействованных в операции по спасению и эвакуации вертолетов были выделены из краевого бюджета.

Напомним, трагедия произошла 3 сентября. Девять человек из группы туристов начали восхождение на вулкан Ключевская сопка, трое остались в лагере на высоте 3 300 метров. По данным пресс-службы краевого правительства, участники восхождения прибыли из шести регионов России — Алтайского, Приморского и Камчатского краев, Владимировской и Новосибирской областей, а также Москвы. В группу вошли 10 туристов и два гида новосибирского туроператора «Экстрим Тайм», который организовал поход на вулкан.

В результате шесть человек погибли при падении с высоты, позже стало известно о смерти еще трех членов туристической группы. По данным СК РФ, во время восхождения не менее пяти альпинистов погибли на высоте около 4 150 метров.

Правоохранители возбудили уголовные дела в отношении руководителя и гида-инструктора ООО «Экстрим Тайм» по ч.3 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью, повлекших смерть двух и более лиц). Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту гибели туристов по ч.3 ст. 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности.

Добавим, накануне спасатели эвакуировали оставшихся в живых трех членов тургруппы, в том числе одного гида. «Один из них — житель Камчатки, в медицинской помощи не нуждается, как и еще одна туристка. Госпитализирован только выживший гид. Сейчас его жизни ничего не угрожает», — сообщили в пресс-службе правительства Камчатского края.