Директор новосибирского туроператора арестован после трагедии на Камчатке

Кировский районный суд Новосибирска арестовал директора туристической компании ООО «Экстрим Тайм», организовавшей трагически завершившееся восхождение на вулкан Ключевская Сопка на Камчатке, Андрея Степанова. Предприниматель обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Как отметили в управлении судебного департамента Новосибирской области 7 сентября, обвиняемый по ч.3 ст.238 УК РФ Степанов останется под стражей на два месяца – до 2 ноября. Соответствующее постановление в законную силу пока не вступило.

По данным «Интерфакса», руководитель фирмы свою вину не признал и заявлял, что считает заключение под стражу избыточным, кроме того, он сотрудничает со следствием. В ходе судебного заседания Степанов также подчеркнул, что для помощи родственникам погибших «делается всё возможное».

Потерпевшими по уголовному делу на данный момент признано шесть человек.

Напомним, о гибели первых туристов на Камчатке стало известно 3 сентября, когда на вулкан Ключевская Сопка начали подниматься большинство участников собранной туристической группы. Сообщалось, что при падении с высоты разбились шесть человек.

7 сентября стало известно, что из 12 участников группы выжили только трое. По данным СКР, не менее пяти человек погибли на высоте более 4 тыс. м.

Уголовное дело по факту произошедшего также завели в Камчатском крае – по статье о причинении смерти по неосторожности (ч.3 ст. 109 УК РФ).