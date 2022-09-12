На выборах главы Томской области побеждает Владимир Мазур

Избирком Томской области подсчитал большинство голосов в рамках губернаторских выборов, которые прошли в регионе на минувших выходных. Согласно предварительным данным, по итогам избирательной процедуры лидирует Владимир Мазур.

По данным ЦИК России, к утру 12 сентября избирательная комиссия Томской области обработала 99,87% протоколов. 84,94% избирателей проголосовали за временно исполняющего обязанности губернатора региона Владимира Мазура («Единая Россия»).

На втором месте – представитель партии «Справедливая Россия – За правду» Галина Немцева, получившая 6,09% голосов, на третьем – коммунист Андрей Петров с результатом 5,32% голосов. Меньше всего избирателей проголосовало за кандидата от «Партии пенсионеров», юриста Виктора Гринёва, набравшего 2,11%.

Напомним, что выборы главы региона в Томской области были инициированы после отставки Сергея Жвачкина, добровольно сложившего губернаторские полномочия в мае. Тогда же временно исполняющим обязанности томского губернатора был назначен единоросс Владимир Мазур.