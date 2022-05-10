Губернатор Томской области покинул свой пост, обратившись к жителям региона

Сергей Жвачкин сообщил о том, что уходит с поста губернатора Томской области по собственной инициативе. Он отметил, что его решение поддержал президент России Владимир Путин.

О своей отставке Сергей Жвачкин сообщил в послании, которое опубликовала администрация Томской области 10 мая.

«Я оставляю пост губернатора. В первые месяцы этого года произошли важные для меня события. 20 января мне исполнилось 65. И хотя все мужчины в душе мальчишки, я всё-таки один из самых взрослых губернаторов в стране. И конечно, нужно давать дорогу молодым», — говорится в сообщении губернатора.

Сергей Жвачкин также отметил, что в марте исполнилось десять лет с того момента, как он занял пост губернатора Томской области. Он подчеркнул, что возглавил регион по просьбе президента России Владимира Путина. Через пять лет после этого Сергей Жвачкин победил на губернаторских выборах, став главой области второй раз.

«Я всегда чувствовал вашу поддержку. Чувствую её и сейчас, но есть закон, который ограничивает для губернаторов работу двумя сроками. Я привык законы соблюдать. Никогда не искал и не собираюсь искать никаких лазеек. Никогда не цеплялся за кресло», — отметил Сергей Жвачкин.

Глава региона подчеркнул, что его решение об отставке поддержал Владимир Путин. Он также отметил, что, сложив полномочия губернатора, останется в Томске вместе со своей семьёй.

Сергей Жвачкин был назначен на должность губернатора Томской области в феврале 2012 года. В сентябре 2017 года он был избран главой региона на второй срок по результатам всенародного голосования, набрав 60,58% голосов. Ранее Жвачкин руководил рядом предприятий и был депутатом Томской областной Думы.

Сергей Жвачкин является президентом футбольного клуба «Томь», а также академиком Российской инженерной академии и членом-корреспондентом Академии технологических наук РФ.