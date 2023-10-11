Александр Жуков повторно избран сенатором от Республики Хакасия

Ольга Степанова
 
Александр Жуков повторно избран сенатором от Республики Хакасия
Александр Жуков. Фото из телеграм-канала сенатора Российской Федерации от Верховного совета Хакасии

Сенатором Российской Федерации от Верховного совета Хакасии вновь избран единоросс Александр Жуков. Это будет его второй срок на посту сенатора. Такое решение приняли депутаты в рамках 2-й сессии Верховного Совета республики восьмого созыва.

По результатам тайного голосования за кандидатуру Александра Жукова проголосовали 39 депутатов, 4 — против, воздержались — 0. Других кандидатов на эту должность выдвинуто не было.

Жуков был избран представителем Верховного совета республики в Совфеде Федерального Собрания РФ в феврале 2019 года. В сентябре 2023 года его полномочия прекратились в связи с избранием нового состава республиканского Верховного совета.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что партия «Единая Россия» получила 68% мандатов в Верховом Совете Республики Хакасия.

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