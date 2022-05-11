Президент Владимир Путин назначил временно исполняющего обязанности губернатора Томской области после отставки Сергея Жвачкина. Им стал замначальника кремлевского управления по внутренней политике Владимир Мазур.

10 мая Сергей Жвачкин сообщил о своем уходе с поста губернатора Томской области по собственной инициативе. Ранее, в январе, «КС» со ссылкой на аналитику «Агентства политических и экономических коммуникаций» (АПЭК), уже называл губернатора Томской области одним из тех, кто может в ближайшем будущем покинуть свою должность. Вторым кандидатом «на вылет» из числа сибиряков аналитики назвали главу Хакасии Валентина Коновалова.

Вероятность отставки губернатора Томской области на рубеже 2021/22 годов эксперты АПЭК оценили как «выше среднего» в связи с рядом факторов, в 2022 году чиновнику исполняется 65 лет. Во-вторых, несмотря на длительное пребывание во главе области (с 2012 года), по оценке экспертов регион обладает высоким протестным потенциалом. В своем заявлении об отставке Сергей Жвачкин назвал две причины: вззраст и тот факт, что он отработал уже два срока.

Кроме Жвачкина, о своем уходе 10 мая объявили главы еще четырех регионов.

Вечером 10 мая президент подписал указ «О досрочном прекращении полномочий Губернатора Томской области». Из указа президента следует, что Владимир Путин принял отставку губернатора Томской области Сергея Жвачкина по собственному желанию. В нем же было указано имя врио губернатора региона – им стал бывший мэр Тобольска Владимир Мазур.

«Вы получили такое блестящее образование, кандидатскую защитили, семья у вас мощная — пятеро детей. Вы были заместителем губернатора Тюменской области, главой администрации Тобольска, то есть Сибирь знаете в целом хорошо», – сказал Владимир Путин, обращаясь к Мазуру.

«Действительно, потенциал города Томска очень высокий, это земля талантливых, трудолюбивых людей. Конечно, сейчас первоочередной задачей является социально-экономическое состояние, это здравоохранение, сделать жизнь людей качественнее, комфортнее, безопаснее. Важно сегодня сделать акцент на развитие новых рабочих мест, нового экономического потенциала, который область имеет», – ответил Владимир Мазур.

Указ уже вступил в силу.