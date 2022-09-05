«Кузбассразрезуголь» озеленил два села в Новокузнецком районе Кемеровской области

Работники АО «УК «Кузбассразрезуголь» приняли участие во Всекузбасских мероприятиях по озеленению, высадив 113 молодых деревьев и кустарников. В дальнейшем горняки планируют также принять участие в международной акции «Сад памяти» и украсить жилой район Кемерова 200 новыми насаждениями.

Как рассказали в компании, в селе Красулино Новокузнецкого района горняки вместе с местными жителями высадили 70 саженцев рябины, яблони и сосны, приобретённых на средства угольной компании. Новые деревья расположатся на территории возле Дома культуры.

В селе Красная Орловка Новокузнецкого района сотрудники УК «Кузбассразрезуголь» озеленили «Сад желаний», который планируется открыть в сентябре к юбилею района. Сад украсили голубые ели, сосны и декоративные кустарники — спиреи и гортензии.

«Это третий парк, который нам помогают облагородить горняки компании «Кузбассразрезуголь», – прокомментировала глава Центрального сельского поселения Елена Курлис. – Когда появляется место, где можно высадить деревья, мы обращаемся в компанию за помощью. Горняки поддерживают наши инициативы – закупают саженцы, привозят и помогают высадить».

В конце сентября работники угольной компании примут участие в международной акции «Сад памяти». В жилом районе Кемерова Кедровка горняки совместно с представителями территориального управления и Совета Ветеранов высадят 200 молодых деревьев.

«За этот год мы высадили более 2000 саженцев в парках и скверах на территориях нашего присутствия, – рассказал и.о. заместителя директора AO «УК «Кузбассразрезуголь» по экологии, промышленной безопасности и землепользованию Захар Сапурин. – Для нас важно, чтобы деревья окрепли и радовали красотой местных жителей».