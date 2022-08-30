Губернатор Новосибирской области высоко оценил результаты капитального ремонта ЛДС «Сибирь»

В Новосибирске завершился капитальный ремонт ледового дворца спорта «Сибирь». 30 августа в здании торжественно установили памятную доску в честь основателя и бывшего председателя совета директоров Группы «Сибинтрацит», соучредителя ХК «Сибирь», Дмитрия Босова.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников высоко оценил результаты капитального ремонта ледового дворца спорта «Сибирь», а также принял участие в церемонии открытия памятной доски, сообщает правительство региона.

В мероприятии участвовали члены семьи Дмитрия Босова, руководители «Сибантрацита» и ХК «Сибирь», сенатор Владимир Городецкий, члены правительства Новосибирской области, депутаты Законодательного собрания региона.

Выступая на церемонии открытия памятной доски, Андрей Травников подчеркнул, что мемориальный объект является напоминанием о том неоценимом вкладе, который Дмитрий Босов внёс в развитие хоккейного клуба «Сибирь».

Губернатор отметил, что Дмитрий Босов реализовал в регионе множество проектов, в том числе инвестиционных, научных, образовательных, а также проектов в сфере медицины, и внёс большой вклад в развитие новосибирского хоккея, молодёжного спорта и спорта высших достижений.

«К сожалению, он слишком рано ушёл из жизни. Но успел сделать очень многое, и его дела останутся с нами. Теперь все болельщики, приходя на игры любимой команды, будут видеть эту памятную доску, знакомиться с информацией и вспоминать Дмитрия Борисовича Босова самыми добрыми словами», — сказал глава региона.

Андрей Травников также высоко оценил ремонтные работы в ЛДС.

«Большой комплекс задач приходилось решать, при этом не прерывая чемпионата. Здесь реализованы сложнейшие технические проекты. Не меняя размеров, габаритов здания, удалось внести в него новый, современный уровень комфорта и для болельщиков, и для хоккеистов», — отметил губернатор, поблагодарив Группу «Сибирский антрацит», которая взяла на себя капремонт – работы выполнены при поддержке, контроле и финансировании компании, их бюджет составил 1,17 млрд руб.

Свои подписи под актом завершения капитального ремонта ЛДС «Сибирь» поставили генеральный менеджер клуба Кирилл Фастовский и директор ГКУ НСО «Арена» Павел Морозов. В этой церемонии приняли участие Андрей Травников и заместитель генерального директора УК «Сибантрацит» Сергей Мельников.

Отметим, что у здания ЛДС обновлён фасад, интерьер, капитально отремонтированы гостевые раздевалки, судейские помещения, комнаты допинг-контроля, помещения общественного питания, технические и инженерные помещения, залито новое ледовое поле, оборудованы новые современные трибуны и фуд-корт.

Строительный контроль при выполнении работ осуществлялся ГКУ НСО «Арена». Работы проведены при поддержке региональных властей. Особые, уникальные условия при проведении капитального ремонта – работы проводились в течение 2018-2022 годов в условиях непрерывного игрового и тренировочного процесса. Вместимость обновлённого ЛДС сегодня составляет чуть более 6 тысяч человек.

Напомним, в Новосибирске также открыли памятный мурал в честь погибшего в спецоперации на Украине героя Ивана Романова.